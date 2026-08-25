MÉS acusa al alcalde de Marratxí de tener una vivienda pública vacía desde hace más de dos años - MÉS PER MARRATXÍ

PALMA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Marratxí ha acusado al alcalde del municipio, Jaume Llompart, de tener una vivienda pública vacía desde hace dos años pese a la crisis habitacional que padece la localidad.

Se trata, según han indicado los ecosoberanistas en un comunicado, de una vivienda del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) ubicada en Sa Cabana y cuya situación ha trascendido después de sufrir un intento de ocupación.

"Tenemos familias buscando desesperadamente una vivienda, jóvenes que no se pueden emancipar y personas que no pueden asumir los precios del alquiler. Que en esta situación una vivienda pública pueda estar más de dos años vacía es una vergüenza y un fracaso de gestión", ha subrayado la portavoz de MÉS en el Ayuntamiento de Marratxí, Aina Amengual.

La formación ha responsabilizado a Llompart dado que, además de ser alcalde, dirige el área de Urbanismo y Vivienda. También porque cuando se entregaron estas viviendas protegidas en Sa Cabana afirmó que servirían "para que ningún residente tuviese que marchar por falta de vivienda", según la versión de MÉS.

"Es muy fácil hacerse fotografías cuando se entregan las llaves y hablar de compromiso con la vivienda. Lo que es más difícil es explicar cómo más de dos años después puede haber una vivienda pública vacía que nadie aproveche", ha insistido Amengual.

Para los ecosoberanistas, esta situación resulta "todavía más grave" después de comprobar que las cinco familias de Gómez Ulla accedieron a una vivienda del Ibavi con contratos de siete años, mientras que las dos familias desalojadas de San Alonso fueron realojadas en viviendas de emergencia temporales.

MÉS ha recordado que ha solicitado de forma reiterada información sobre las personas empadronadas en las viviendas del Ibavi, pero ha lamentado que el equipo de gobierno haya "impedido" hasta ahora que la oposición pueda acceder a esta información.