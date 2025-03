MÉS acusa al Consell de Mallorca de ser "un peligro medioambiental" por intentar incrementar la tasa de residuos

La portavoz adjunta de MÉS per Mallorca en el Consell insular, Catalina Inés Perelló. - MÉS PER MALLORCA

PALMA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta de MÉS per Mallorca en el Consell, Caralina Inés Perelló, ha acusado al equipo de gobierno insular de ser "un peligro medioambiental y de gestión pública" por su intento de incrementar la tarifa de tratamiento de residuos.

Así se ha expresado este jueves durante la interpelación al conseller insular de Medio Ambiente, Pedro Bestard, que ha tenido lugar durante la sesión plenaria mensual del Consell.

Perelló le ha reprochado a Bestard la "pésima gestión" de la empresa concesionaria del servicio de tratamiento de residuos, Tirme, después de hacerse público un informe interno que plantea un incremento de las tarifas.

Según ha informado la formación ecosoberanista en un comunicado, el citado documento habla de un incremento conjunto de las tres tarifas de cerca de un 150 por ciento pese a que el equipo de gobierno insular --formado por el PP y Vox-- se comprometió a rebajarlas.

"Un 150 por ciento de incremento ante una promesa de rebajar la tasa y haberle costado ya a los bolsillos de los mallorquines más de 60 millones de euros en menos de dos años", ha lamentado Perelló.

La propuesta de rebajar la tarifa, ha apuntado la consellera insular, tiene de momento tres alternativas para salir adelante, todas ellas "lesivas para los intereses de Mallorca": inyectar más dinero a la empresa concesionaria, abrir la puerta a la importación de residuos o incrementar la tasa que se cobra a los ayuntamientos.

Por ello, ha acusado al equipo de gobierno de "jugar con el futuro medioambiental" de la isla "anteponiendo sus intereses partidistas". Sobre Bestard ha dicho que su "sectarismo y negacionismo" se han traducido en "incompetencia".

"Han hecho de la inacción una forma de gobierno. Su política es la antipolítica. No hacer política y no gestionar pensando en el bien común y el interés general no solo es inmoral, es que es muy ineficaz para el bien común y, eso sí, muy bueno para el particular", ha señalado Perelló.

RESIDUOS DE IBIZA Y PLANTAS DE COMPOSTAJE

Sobre la posibilidad de importar los residuos de Ibiza, la ecosoberanista ha lamentado las discrepancias surgidas entre los miembros del PP y de Vox y ha recordado que el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, nunca ha cerrado la puerta a esa posibilidad. "¿Aceptará esa alternativa solo para mantenerse en el cargo?", ha deslizado.

Durante su intervención en el pleno, Perelló también ha censurado que la institución insular haya "eliminado" los proyectos de cuatro plantas de compostaje.

"El Consell debe reconocer la situación actual de emergencia climática y debe implementar y ejecutar tanto acciones como medidas efectivas en beneficio de los intereses vitales de Mallorca, de su población, de su territorio, de su economía, de sus recursos y de las generaciones futuras", ha sentenciado. Sin embargo, ha zanjado, el equipo de gobierno insular "actúa en sentido contrario".