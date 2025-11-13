MÉS acusa al Consell de Mallorca de sustituir las políticas de emancipación juvenil por actividades de ocio

PALMA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha acusado al equipo de gobierno del Consell insular, conformado por el PP y Vox, de sustituir las políticas de emancipación juvenil por actividades de ocio.

Así se ha expresado el conseller ecosoberanista Biel Payeras durante el pleno de la institución insular que se celebra este jueves, en el que ha asegurado que el Consell destina más presupuesto a excursiones y campamentos que a ayudas al alquiler.

"Han abandonado las políticas de emancipación juvenil para centrarse en propuestas superficiales y de carácter lúdico. No hay ninguna medida estructural para facilitar que los jóvenes puedan emanciparse o acceder a una vida autónoma", ha alertado Payeras.

Según ha informado MÉS en un comunicado, el conseller ha contrastado este modelo con el del Pacte de Progrés, cuando --ha recordado-- se impulsaron iniciativas como el traspaso de competencias de juventud, los planes locales, las líneas de ayudas municipales y el programa de ocupación y formación.

"Eran políticas que combinaban el ocio con herramientas reales para construir el futuro. En cambio, desde el cambio de gobierno vemos una bajada alarmante de políticas estructurales, no hay líneas de ayuda al alquiler, programas de emancipación, diagnóstico de la realidad juvenil ni estrategia de fondo", ha incidido.

El ecosoberanista ha lamentado que el Consell de Mallorca "sea incapaz de abordar el reto central de toda una generación que paga el precio de la precariedad y el coste de la vida" y ha reclamado "un giro valiente y estructural que sitúe la emancipación en el centro de las políticas de juventud".

"Sin jóvenes con futuro Mallorca tampoco lo tiene", ha sentenciado el conseller de MÉS.