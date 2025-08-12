MÉS acusa al PP de convertir los Premis Mallorca en "un instrumento para favorecer el castellano y marginar el catalán"

La portavoz de MÉS per Mallorca en el Consell de Mallorca, Catalina Inés Perelló, interviene en el pleno. - MÉS PER MALLORCA

PALMA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo insular de MÉS per Mallorca ha denunciado públicamente el incremento de las categorías en castellano en los Premis Mallorca y ha acusado al PP de convertir estos galardones en "un instrumento para favorecer el castellano y marginar el catalán".

Los ecosoberanistas han condenado la ampliación de las categorías en lengua castellana, señalando que en 2024 se estrenaron las categorías de poesía y ensayo y que este año se ha impulsado una tercera modalidad (narrativa).

A su parecer, esta incorporación sucesiva supone una política cultural "regresiva" en relación con la lengua propia de Mallorca. "Esta evolución no es neutra: implica recursos públicos y una proyección institucional que normaliza el uso del castellano en espacios que históricamente habían reforzado la cultura y la lengua catalana", han criticado en una nota de prensa.

Para la portavoz insular de MÉS, Catalina Inés Perelló, es "inaceptable" que el PP "claudique" ante las exigencias de Vox y financie con dinero público premios en castellano que "empequeñecen" la lengua propia.

"Hay miles de certámenes literarios en castellano en todas partes --privados, nacionales e internacionales-- que no necesitan patrocinio público del Consell; en cambio, las iniciativas en catalán continúan careciendo de recursos y visibilidad", ha argumentado Perelló, quien ha exigido la retirada de esta nueva categoría.

Igualmente, desde MÉS han criticado que la convocatoria de 2025 eleva la dotación global de los Premis Mallorca hasta 138.000 euros, incluyendo la nueva categoría de narrativa en castellano, de modo que se incrementa la partida destinada a galardones que, han remarcado, compiten con una oferta abundante de premios en castellano.

Según la formación, estos recursos "tendrían que priorizar la creación, la difusión y la promoción del catalán" puesto que, a su criterio, la "riqueza de oferta en castellano hace inviable justificarlo como una apuesta estratégica".

Así, MÉS ha exigido la supresión inmediata de las nuevas categorías en castellano y ha reclamado que los fondos públicos se "reorienten" hacia proyectos que refuercen la lengua y la cultura catalanas.

Este año, han lamentado, "se ha roto una línea cultural coherente" y el Consell de Mallorca "ha preferido claudicar ante un relato político que sirve intereses recentralizadores y de extrema derecha".