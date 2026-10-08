MÉS acusa al PP de "dar la espalda a las familias" de Mallorca al rechazar ayudas para hacer frente al coste de la vida

La portavoz de MÉS en el Consell de Mallorca, Catalina Inés Perelló, en el pleno insular - MÉS PER MALLORCA

PALMA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha acusado al PP y al presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, de "dar la espalda a las familias" tras votar en contra de una iniciativa de los ecosoberanistas para poner en marcha ayudas para hacer frente al coste de la vida.

La moción de MÉS debatida en el pleno insular de este jueves, según ha trasladado la formación en una nota de prensa, planteaba unas ayudas económicas extraordinarias destinadas a las familias y personas con rentas bajas y medias.

Para MÉS, el gobierno insular "ha perdido una oportunidad para dar una respuesta inmediata a las dificultades económicas de miles de mallorquines que cada mes tienen que destinar más dinero a llenar el depósito, a hacer la compra o a pagar los suministros básicos".

La portavoz de la formación en el Consell, Catalina Inés Perelló, ha acusado a Galmés de "vivir de espaldas a a realidad de las familias de la isla".

"Hoy el PP ha tenido que elegir entre ayudar a las familias que tienen dificultades para llegar a final de mes o continuar instalado en la propaganda. Y ha elegido la propaganda", ha criticado, agregando que las familias necesitan "que las instituciones actúen".

Los ecosoberanistas han considerado "especialmente grave" este voto en contra en un contexto de encarecimiento generalizado de los productos y servicios esenciales.

Según datos recogidos en la iniciativa, el IPC interanual de Baleares llegó al 4,4 por ciento en agosto, una décima por encima de la media estatal. El transporte se encareció un 5,3 por ciento en comparación con el año anterior; la vivienda, el agua, la electricidad, el gas y otros combustibles, un 5 por ciento; y los alimentos y bebidas, un 3,2 por ciento.

A esta situación, ha remarcado MÉS, se suma la escalada de los carburantes, que afecta especialmente a los municipios de la Part Forana. Desde finales de junio, la gasolina se ha encarecido aproximadamente 50 céntimos por litro y el diésel cerca de 44 céntimos.