MÉS acusa a PP y Vox de impedir "garantizar una comida saludable al día a niños y jóvenes" vulnerables

PALMA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha acusado a PP y Vox de impedir "garantizar una comida saludable al día a niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad" al rechazar una Proposición No de Ley (PNL) de los ecosoberanistas para que el Govern asegurara al menos una comida completa al día para menores en riesgo de pobreza y exclusión social.

En una nota de prensa, MÉS per Mallorca ha lamentado que el PP y Vox hayan impedido la aprobación de una PNL de la formación ecosoberanista para garantizar una comida saludable al día a niños y a jóvenes en situación de vulnerabilidad los 12 meses del año.

La iniciativa también proponía la inclusión de los meses de verano dentro de las becas comedor, el establecimiento de cinco horas de gratuidad total con el tiempo de comedor en la educación 0-3 para las familias que así lo necesiten o fijar un compromiso mínimo en la compra de productos alimentarios bajo los criterios de la agroecología --de kilómetro cero, ecológicos, de temporada, adquiridos mediante circuitos cortos de comercialización, etcétera--, pero PP y Vox votaron en contra en el debate que se produjo en la Comisión de Educación del pasado jueves en el Parlament.

"El PP presupuesta 60 millones de euros para la segregación lingüística, pero no para garantizar una comida saludable al día a aquellos niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad", ha afirmado la diputada de MÉS per Mallorca, Maria Ramon.

En este sentido, Ramon ha recordado que "la alimentación es un factor esencial para el desarrollo físico y cognitivo de los niños en edad escolar y un derecho acceder a ésta de manera saludable".

Según Unicef, uno de cada cuatro niños y jóvenes en Baleares se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión social, lo que significa que no pueden permitirse comer carne, pollo o pescado una vez cada dos días ni fruta ni verdura diariamente.

La PNL de MÉS per Mallorca instaba al Govern a garantizar al menos una comida completa al día a los menores de edad en situación de vulnerabilidad los 12 meses del año, incluir dentro de las becas comedor el periodo de meses de verano para las familias vulnerables, el establecimiento de las cinco horas de gratuidad total con el tiempo de comedor en la educación 0-3; entre otras medidas para garantizar la alimentación saludable a niños y jóvenes. Iniciativas que han sido rechazadas debido al voto contrario de PP y Vox.

Además, los 'populares' y los diputados de Vox votaron en contra de fijar un compromiso mínimo en la compra de productos alimentarios bajo los criterios de la agroecología --de kilómetro cero, ecológicos, de temporada, adquiridos mediante circuitos cortos de comercialización, etcétera--.

"Dicen estar junto a la payesía del país, pero después se oponen a que en nuestros centros escolares niños y jóvenes coman producto local", ha denunciado Ramon.

Aun así, la PNL de MÉS per Mallorca fue aprobada parcialmente, destacando los puntos relativos a la unificación de los precios de los comedores de todos los centros de enseñanza, el establecimiento de un programa de comidas escolares saludables que cumpla con los criterios nutricionales recomendados --enmienda de Més per Menorca--, hacer cumplir la limitación de alimentos procesados y con azúcares añadidos en los comedores de los centros educativos --enmienda de Més per Menorca-- o la integración de los comedores escolares dentro de los Proyectos Educativos de Centros para implicar toda la comunidad educativa; entre otros.