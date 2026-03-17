MÉS acusa a la regidora de Cultura de Marratxí de ordenar a un asesor de Vox que supervisara un taller del 8M

Archivo - Los regidores de MÉS per Marratxí Josep Tomàs Ramis y Aina Amengual. - MÉS PER MARRATXÍ - Archivo

PALMA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Marratxí ha acusado a la regidora de Cultura del Ayuntamiento, Carmen Cañellas, de ordenar a un asesor de Vox que supervisara un acto del 8M organizado por los ecosoberanistas en un espacio municipal.

Según ha denunciado públicamente el partido en un comunicado, el asesor de Vox que abrió la sala de sa Refinadora en la que se desarrollaba el taller indicó que estaría presente durante toda la actividad.

Miembros de MÉS per Marratxí pidieron explicaciones y, han asegurado, confirmaron que la decisión de que este asesor permaneciera en la sala "la había tomado la regidora de Cultura" que, siempre según MÉS, se desplazó hasta sa Refinadora para "reafirmar que esta persona tenía que quedarse en el taller".

La formación ha subrayado que no existe ninguna normativa ni protocolo municipal que establezca que un asesor político tenga que supervisar una actividad organizada por regidores del Ayuntamiento en un espacio municipal.

La portavoz de MÉS en el municipio, Aina Amengual, ha calificado los hechos de "profundamente preocupantes". "Si durante ocho años hemos gestionado el patrimonio cultural de Marratxí, cuesta mucho de entender que nos hayan enviado un asesor político a vigilarnos con la excusa de la exposición que había en la sala", ha apuntado.

A su entender, "todo hace pensar" que "lo que realmente pretendían era fiscalizar el contenido de un taller enmarcado en las reivindicaciones del 8M".

En este sentido, Amengual ha señalado que en otros lugares de España "ya ha habido intentos de censura o de control de actividades culturales vinculadas al feminismo" y, por ello, ha mostrado su "preocupación" ante "actitudes parecidas en Marratxí".

Los ecosoberanistas han pedido explicaciones al equipo de gobierno, remarcando que los espacios municipales "tienen que ser espacios de libertad, cultura y debate democrático".

"Si se comienza a enviar asesores políticos a supervisar actividades feministas, lo que está en juego no es solo un taller: es la libertad de expresión dentro de los espacios públicos", ha concluido la portavoz.