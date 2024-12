MÉS advierte que "cada día que pasa aumenta el peligro de perder el patrimonio histórico de Palma"

La regidora de MÉS per Palma Kika Coll. Archivo.

La formación exige la aprobación "urgente" del Plan de Ordenación Detallada y del Catálogo Municipal

PALMA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma ha advertido que "cada día que pasa aumenta el peligro de perder el patrimonio histórico" de 'Ciutat' y ha exigido al alcalde de la ciudad, Jaime Martínez, y al regidor de Urbanismo, Óscar Fidalgo, la aprobación "urgente" del Plan de Ordenación Detallada y del Catálogo Municipal.

En una nota de prensa, MÉS per Palma ha alertado que "cada día que pasa aumenta el peligro de perder el patrimonio histórico" de 'Ciutat', una situación que la formación ecosoberanista atribuye "a la desidia del PP". Frente a esto, MÉS per Palma ha exigido la aprobación "urgente" del Plan de Ordenación Detallada (POD) y el Catálogo Municipal para salvar el patrimonio de la ciudad.

La formación ecosoberanista ha reprochado en este sentido la, en su opinión, "negligencia" del gobierno municipal del PP, liderado por el alcalde, Jaime Martínez, y por el regidor de Urbanismo, Óscar Fidalgo, en la protección del patrimonio de la ciudad.

Asimismo, ha apuntado que, "con la aprobación inmediata del Plan de Ordenación Detallada y del Catálogo Municipal, el PP podría revertir su desidia y garantizar la preservación de más de 250 edificios y de 300 elementos etnológicos identificados en la revisión de 2021, cuando el pacto de izquierdas gobernaba en Palma".

Según MÉS per Palma, a pesar de disponer de esta herramienta, a su juicio, "clave", el gobierno del PP ha decidido desactivarla, "dejando desprotegidos edificios que definen la identidad de la ciudad", ha criticado la formación ecosoberanista.

"El regidor Óscar Fidalgo y el alcalde Martínez tienen en sus manos una solución clara, aprobar el POD, pero su incompetencia los tiene cegados. Está claro que el PP prioriza la "libertad" de derribar un edificio histórico por encima de su protección. La historia de este partido es muy conocida por todo el mundo. Cuando gobiernan no protegen. Todo lo contrario, recordemos que derribaron el Pont des Tren una noche", ha declarado la regidora de MÉS per Palma Kika Coll.

En este contexto, desde MÉS per Palma han pedido en diferentes reuniones que se comunique el calendario de actuación previsto por la concejalía de Urbanismo, que dirige Fidalgo, y hasta ahora, según han reprochado, "no se sabe nada al respecto". "A estas alturas la única certeza es que los edificios están desprotegidos, y que no existe ningún plan ni ningún calendario para revertir la situación por parte del gobierno del PP", ha explicado Coll.

El caso más emblemático de esta "negligencia" es el edificio de la calle 31 de Desembre, según MÉS per Palma, una obra del reconocido arquitecto Gaspar Bennàzar, que está en peligro de ser derrocado. Este edificio estaba protegido por el POD y es uno de los últimos vestigios del Eixample original de Palma, ha recordado al respecto.

"Con la decisión de dejar caer el POD, Fidalgo y Martínez han dejado este patrimonio histórico expuesto a la destrucción", ha criticado Coll, quien ha advertido que, "si no se hace nada, podría haber centenares de casos como este".

Con el fin de evitarlo, MÉS per Palma ha exigido finalmente al gobierno municipal de Martínez y de Fidalgo que "dejen de priorizar el negocio privado y que empiecen a actuar por el bien común". "El patrimonio es nuestra historia, nuestra identidad y nuestro futuro. Palma no puede seguir perdiendo tesoros arquitectónicos por culpa de un gobierno que no está a la altura", ha concluido Coll.