MÉS advierte al Govern que "no podrá jugar a dos bandas" en la negociación para la aprobación del techo de gasto

PALMA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -
El portavoz parlamentario de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha advertido al Govern que "no podrá jugar a dos bandas" en la negociación para la aprobación del techo de gasto.
Apesteguia se ha pronunciado así, este lunes, en la rueda de prensa previa al pleno, al ser preguntado por las reuniones que el Govern está manteniendo con los grupos para negociar una eventual aprobación del techo de gasto, el paso previo necesario para la elaboración de unos nuevos presupuestos. Hay que recordar que, de momento, el Ejecutivo autonómico solo se ha reunido con Vox y PSIB.
El portavoz ecosoberanista ha dicho al respecto que vio salir a Vox "muy contento" de la reunión con el Govern, lo cual "suele significar que MÉS no lo estará mucho". Además, ha añadido, "después de la traición a la palabra dada con la ley de memoria, el Govern tiene poco crédito y no solo presupuestario", ha ironizado.
No obstante, si el Govern les convoca a una reunión, acudirán por "responsabilidad institucional", y escucharán su propuesta, aunque ha asegurado que "si esta pasa por seguir negociando con Vox como socio prioritario, poco tienen que hablar con MÉS".