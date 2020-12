MÉS afirma que los acuerdos en enmiendas de medio ambiente conlleva "el apoyo global de la izquierda" a los Presupuestos

PALMA DE MALLORCA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de MÉS per Mallorca en el Parlament, Josep Ferrà, ha destacado este jueves que los acuerdos alcanzados con MÉS per Menorca y Gent per Formentera, durante la Comisión de Hacienda del Parlament en la sección de Medio Ambiente, traerá "el apoyo global de los partidos de izquierda" a los Presupuestos autonómicos de 2021.

En declaraciones tras las diferentes sesiones dentro de la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Parlament, Ferrà ha valorado la jornada porque, en la sección de medio ambiente, "ha habido un bloque de transacciones" propuestas a MÉS per Menorca y Gent per Formentera.

"Son los socios preferentes por nuestra parte", ha indicado Ferrà, quien ha señalado que desde MÉS "siempre han exigido tanto a PSIB como a Unidas Podemos" que se intentara llegar a un acuerdo global para los Presupuestos "a la izquierda". "Este paquete de transacciones ayuda al apoyo en bloque de los presupuestos de estos partidos", ha asegurado.

Sobre las enmiendas aprobadas, MÉS ha resaltado la dirigida a programas de conservación de la biodiversidad en el Parque Natural de Ses Salines, que en 2021 celebrará su 20 aniversario. "Habrá una partida suficiente para proyectos en el parque", ha dicho.

Además, por importe, Ferrà se ha referido a la enmienda de MÉS para destinar tres millones de euros a la remodelación de la depuradora de Es Mercadal, en Menorca.

Por otra parte, la portavoz de Ciudadanos en la Cámara balear, Patricia Guasp, ha resaltado que en los diferentes debates se han aprobado varias enmiendas de la formación naranja.

De este modo, ha resaltado el aumento de las ayudas de comedor para alumnos de 0 a 3 años y las plazas de 'escoletas'. "Conseguimos que se cubran las necesidades educativas y de conciliación de las familias baleares", ha subrayado Guasp, quien ha reafirmado "la oposición útil y constructiva" de Ciudadanos.

"Hemos sido rigurosos y no oportunistas", ha dicho la portavoz de Cs, a la vez que ha apostado por "huir de la demagogia" y resaltar la aprobación de 30.000 euros para "la sensibilización" de dolencias minoritarias y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

Por el contrario, el portavoz adjunto del PP en el Parlament, Antoni Costa, ha afirmado que la sesión de este jueves ha sido "poco provechosa" para el partido porque "no se ha aprobado ninguna de nuestras enmiendas".

Costa ha reconocido que "no le sorprende lo ocurrido" porque el PP "no ha pactado nada" con el Govern. "No nos han llamado ni siquiera para dialogar como sí han hecho con otros grupos políticos", ha insistido.

Para finalizar, ha expresado que el PP es "la alternativa" de gobierno. "No vamos a ser sumisos y vamos a mantener nuestra alternativa ideológica", ha concluido.