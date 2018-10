MÉS afirma que la decisión de la Justicia belga de no extraditar a Valtonyc "evidencia la falta de libertades" en España

Publicado 17/09/2018 14:18:50 CET

PALMA DE MALLORCA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los portavoces de MÉS per Mallorca, Bel Busquets y Guillem Balboa, han asegurado que la decisión de la Justicia belga de no extraditar al rapero mallorquín Josep Miquel Arenas, conocido artísticamente como Valtonyc, "evidencia la falta de libertades y derechos civiles que se sufre en España".

Según ha informado el partido en un comunicado, Busquets ha señalado que "España sufre una regresión democrática que afecta de forma directa a libertades básicas como es la libertad de expresión" y ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "permita la vuelta de Valtonyc" y "derogue la legislación represiva".

Por su parte, Balboa ha recalcado que "Bélgica ha rechazado una sentencia firme española, no un proceso judicial abierto" lo que, a su juicio, "supone un conflicto diplomático de primer orden, ya que un Estado de la Unión Europea le está diciendo a otro miembro que vulnera y persigue derechos humanos".

Asimismo, ha aclarado que "no se trata de un error de sentencia, sino de todo un sistema represivo" y ha remarcado que "Valtonyc no es un caso aislado, sino que hay muchos artistas y políticos encarcelados o exiliados".

"Esto no ha acabado, queremos a Valtonyc en casa y no pararemos hasta que esté libre y en Mallorca, y hasta que no pueda haber otros Valtonycs perseguidos", ha concluido Busquets.