MÉS cree que la comisión de investigación "no ha sido inútil en su conjunto, pero no ha servido para aclarar todo"

El portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia.

El portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia. - EUROPA PRESS

PALMA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha opinado que la comisión de investigación celebrada en el Parlament por el caso mascarillas "no ha sido inútil en su conjunto, pero no ha servido para aclarar todo".

Así se ha expresado el portavoz ecosoberanista en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, en la que ha hecho una "valoración inicial" a la espera de terminar de redactar sus conclusiones.

Así, ha opinado que la comisión "no ha servido para aclarar todo lo que se quería aclarar" y ha criticado su "finalización propiciada por PP y Vox, porque hay unas elecciones europeas y quieren tener unas conclusiones previamente".

Este escenario, ha interpretado Apesteguia, es el que ha impedido tener "toda la información, documentación y todas las comparecencias necesarias para hacer unas conclusiones mucho más sustanciales desde el punto de vista documental y testimonial".