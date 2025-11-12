MÉS critica la "parálisis" del PP con la ampliación de la Residencia Huialfàs de sa Pobla

PALMA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha alertado de lo que ha considerado la "parálisis" del PP en relación a la ampliación de la Residencia Huialfàs de sa Pobla.

En un comunicado, los ecosoberanistas han criticado que nueve meses después de anunciarse el inicio del concurso de ideas, ni el Govern ni el Consell hayan avanzado nada más allá de la firma de un protocolo sin ningún compromiso concreto, sin un calendario definido y sin ningún presupuesto previsto.

El conseller de la formación y regidor en la localidad, Biel Payeras, después de que las instituciones hayan reconocido que las obras no empezarán hasta 2027, ha calificado la situación como "una tomadura de pelo".

Desde la formación en el municipio 'pobler' han recordado que el proyecto de ampliación ya estaba encarrilado en 2022, cuando el anterior equipo de gobierno insular adquirió el solar adyacente al actual centro. "Desde entonces, y especialmente desde la llegada del PP al Consell y al Govern, no se ha dado ningún paso efectivo para hacer realidad esta obra tan necesaria", ha añadido Payeras.

La formación ecosoberanista ha expresado su rechazo ante la exclusión del municipio en todo el proceso, subrayando que ni siquiera se ha invitado a representación institucional del Ayuntamiento de sa Pobla a la firma del protocolo. "Es una muestra más de la falta de respeto y de lealtad institucional que está marcando esta legislatura", han indicado.

Por su parte, portavoz de MÉS per Mallorca en el Consell, Catalina Inés Perelló, ha afirmado que las personas mayores de sa Pobla y la comarca del Raiguer "no puede esperar a 2027 para tener una residencia digna, moderna y adecuada".

La formación ecosoberanista ha insistido en que las necesidades sociales son urgentes y ha criticado que "la derecha está convirtiendo un proyecto de justicia social en una herramienta de marketing electoral".

Perelló ha remarcado que es "inadmisible" que el PP "juegue con el bienestar de las personas mayores" y ha pedido a la institución insular que si "quiere ser útil a la ciudadanía", priorice el cuidado de las personas mayores.

Ante este escenario, MÉS per sa Pobla ha exigido que los presupuestos de 2026 incorporen una partida clara para la ampliación de la Residencia Huialfàs y que se apruebe un calendario realista y urgente de ejecución. "Basta de excusas y aplazamientos", ha concluido Payeras.