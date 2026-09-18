MÉS critica que los residentes de Marratxí no pueden beneficiarse de los descuentos del IME, acordado por convenio

La portavoz de MÉS per Marratxí, Aina Amengual. - MÉS PER MARRATXÍ

PALMA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Marratxí ha lamentado este viernes que los residentes del municipio que se han intentado acoger a los descuentos del Instituto Municipal del Deporte (IME) de Palma este año no hayan podido obtener las tarifas reducidas que hasta ahora les permitían acceder a las instalaciones deportivas de Palma con precios rebajados.

La portavoz ecosoberanista en el municipio, Aina Amengual, ha pedido explicaciones al gobierno local formado por PP y Vox para que determinen el motivo por el cual "no se ha garantizado" esta ventaja que los residentes de Marratxí tenían desde 2021 y por qué la información oficial del Consistorio sigue confirmando que el convenio está en vigor.

Según ha explicado MÉS en un comunicado, el portal de transparencia del Ayuntamiento de Marratxí cuenta con un apartado que recoge los convenios que el Consistorio tiene "en vigor", donde figura expresamente el 'Convenio IME'.

De forma paralela, la web municipal de Deportes también informa de la existencia del convenio con el IME y de la aplicación a los empadronados de Marratxí de los precios establecidos para los residentes de Palma.

"Si el convenio está en vigor, ¿por qué hay 'marratxiners' que ya no pueden obtener el descuento? Y si no está en vigor, ¿por qué el Ayuntamiento continúa anunciando oficialmente que sí?", ha cuestionado Amengual.

El convenio permitía desde el 1 de abril de 2021 que los residentes de Marratxí accedieran a piscinas y gimnasios del IME con cuotas equiparadas a las de los empadronados en Palma.

Además, el acuerdo tenía una duración inicial de cuatro años y preveía prórrogas anuales automáticas hasta un máximo de cuatro años más, con el Ayuntamiento de Marratxí asumiendo la diferencia económica.

Amengual ha asegurado que "no se habla de conseguir un servicio nuevo", sino de "no perder una ventaja" que ya había. "Gobernar también es conservar aquello que funciona y el resultado hoy es que tenemos residentes que no pueden acceder a un descuento que su propio Ayuntamiento aún anuncia", ha defendido.

Según ha recordado MÉS, el alcalde de Palma, Jaime Martínez, anunció en mayo la creación de un área metropolitana con Marratxí, Calvià y Llucmajor, con el objetivo de mejorar la coordinación, eficiencia y prestación de servicios públicos.

"Vaya manera de comenzar un área metropolitana. Nos anuncian más coordinación entre Palma y Marratxí y no son capaces de garantizar un convenio que ya existía y que beneficiaba directamente a los ciudadanos", ha criticado.

En este sentido, Amengual ha asegurado que el alcalde de Marratxí, Jaume Llompart, "no puede decir que no tiene interlocución" con Cort y ha instado a que ambos alcaldes se pongan de acuerdo y garanticen la continuidad del convenio.

Los ecosoberanistas han vinculado esta situación con las necesidades de instalaciones deportivas en Marratxí. En el programa electoral de 2023, MÉS proponía la construcción de un pabellón municipal en el solar frente a la gasolinera de la carretera de Inca, junto con otras instalaciones deportivas.

"Ni tenemos el gran pabellón que necesita Marratxí ni se garantizan las ventajas que ya teníamos para utilizar las instalaciones de Palma", ha lamentado la portavoz.