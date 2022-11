MÉS defiende que los Presupuestos reflejan "políticas de servicio público para todos y no un negocio para unos pocos"

La diputada de MÉS per Mallorca Aina Campomar.

PALMA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada de MÉS per Mallorca Joana Aina Campomar ha defendido este lunes que los Presupuestos de Baleares para 2023 reflejan "políticas de servicio público para todos y no un negocio para unos pocos".

Según ha considerado Campomar en rueda de prensa, en relación al debate y votación este martes el pleno del Parlament de las enmiendas a la totalidad de PP, Cs, El PI y Vox, "estas enmiendas no están justificadas" porque "las cuentas de Baleares para 2023 son las de un buen gobierno, que tiene una mirada no solo de presente, sino también de futuro, y, además, reflejan políticas de servicio público para todos, como defiende MÉS, y no un negocio para unos pocos, como pretende la derecha con su solución mágica de bajada de impuestos".

"Los Presupuestos presentados por el Govern para el próximo año 2023 están pensados para afrontar retos como la inflación o el cambio climático, además de para hacer frente a la necesidad de un cambio de modelo económico y dan garantía de cohesión social ante momentos de a incertidumbre", ha añadido la diputada del partido ecosoberanista, quien ha destacado que "la verdadera libertad es garantizar la igualdad de oportunidades y consolidar los servicios públicos".

Así, ha defendido el esfuerzo hecho y ha recordado que "desde 2015, el Presupuesto por habitante en Baleares se ha incrementado casi un 66,5%, y las políticas sociales un 77%". También, ha puesto en valor "el esfuerzo en la transformación del modelo económico, con un aumento presupuestario de casi un 48%; el hecho en investigación, con un incremento de un 80% y el llevado a cabo para la puesta en marcha de un 'escudo social' para ciudadanos y empresas".

Además, ha justificado el uso del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) para vivienda, ocupación y medioambiente porque "son efectos colaterales del turismo" en los que "hay que priorizar inversiones".

Con todo, Campomar ha dicho que "si los diputados de la derecha leyeran la letra pequeña de estos Presupuestos, verían que algunas de las demandas que hacen en el debate, como es la eficiencia del gasto público están". Por ello, MÉS seguirá con su criterio porque "este Presupuesto es una oportunidad".