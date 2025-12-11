MÉS denuncia la sustitución de carteles oficiales del Consell de Mallorca en catalán por otros en castellano o inglés

El conseller de MÉS per Mallorca en el Consell insular Joan Llodrà, en el pleno de este jueves. - MÉS PER MALLORCA

PALMA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El grupo de MÉS per Mallorca en el Consell insular ha denunciado públicamente la sustitución de parte de los carteles oficiales en catalán de la institución por otros que están exclusivamente en castellano y, en algunos casos, en inglés.

Así lo ha puesto de manifiesto durante el pleno de este jueves el conseller ecosoberanista Joan Llodrà, quien ha considerado que supone "una falta de respeto institucional y un paso más en la erosión deliberada del catalán".

La formación, en un comunicado, ha informado que estos cambios se han producido en parte de la rotulación interior del Palau del Consell, la sede de la institución, ubicada en Palma.

Los cambios, siempre de acuerdo con MÉS, se han hecho de manera "selectiva". Mientras que indicadores como 'extintor', que coinciden en castellano y en catalán, se han mantenido, otros como 'sortida' se han cambiado por 'salida'.

Incluso uno que rezaba 'sin salida' se ha sustituido por un cartel que dice 'no exit', en inglés, lo que les ha causado "todavía más perplejidad".

Llodrà ha recordado que esta polémica llega después de que el PP y Vox, que conforman el equipo de gobierno insular, decidieran eliminar de los presupuestos de 2026 las ayudas directas a entidades que promueven el uso del catalán como la Obra Cultural Balear (OCB) o Joves de Mallorca per la Llengua.

Para el conseller, la decisión de sustituir la cartelería responde a esta misma "estrategia política". "Quieren expulsar el catalán del espacio público y cultural", ha insistido el ecosoberanista, quien ha exigido la asunción de responsabilidades y la restitución de la rotulación en catalán.