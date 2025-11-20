MÉS enmienda a la totalidad los presupuestos del Consell de Mallorca al considerarlos una "sumisión absoluta" a Vox

La portavoz de MÉS per Mallorca en el Consell insular, Catalina Inés Perelló, en una rueda de prensa. - MÉS PER MALLORCA

PALMA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha registrado una enmienda a la totalidad a los presupuestos del Consell insular para 2026 al considerar que son unas cuentas "incapaces de dar una respuesta a las necesidades urgentes de la ciudadanía y "una sumisión absoluta" a la agenda ideológica de Vox.

Así se ha expresado este jueves en una rueda de prensa la portavoz de los ecosoberanistas en la institución insular, Catalina Inés Perelló, quien ha definido el documento presentado por el PP y Vox como "una renuncia explícita a ejercer liderazgo, defender el interés general y gobernar para la mayoría social".

"Imponen un retroceso político y social sin precedentes, con recortes dirigidos a entidades que trabajan para la lengua, la cultura y la cohesión social. No es un ajuste técnico, es una elección política que responde al proyecto de recentralización cultural impulsado por Vox y asumido con obediencia por el PP", ha sostenido.

Perelló, según ha informado MÉS en un comunicado, ha recriminado que las cuentas insulares para el año que viene adolezcan de una "falta absoluta de medidas efectivas ante la crisis de la vivienda".

"Mallorca tiene precios inasumibles y una emergencia habitacional evidente, pero estos presupuestos no incorporan ni compra de vivienda pública, ni apoyo a los ayuntamientos, ni herramientas para la emancipación juvenil", ha subrayado.

La ecosoberanista también ha lamentado el mantenimiento de un modelo territorial "obsoleto e insostenible" con inversiones en infraestructuras "que no resuelven los problemas de movilidad ni protegen el territorio".

Desde MÉS también han alertado que el recorte en la partida destinada al Plan de Acción por la Energía Sostenible y el Clima (Paesc) supondrá "retroceder en plena emergencia climática" y representa "una cesión más al negacionsimo de Vox".

"Con estos presupuestos el PP no gobierna, simplemente sobrevive. Y sobrevivir no es gobernar Mallorca", ha sentenciado la portavoz, quien ha defendido la necesidad de un proyecto presupuestario que refuerce los servicios públicos, afronte la crisis de la vivienda y defienda el territorio y la lengua propia.

LA RESPUESTA DEL PP

La portavoz del PP en el Consell de Mallorca, Núria Riera, ha respondido a las palabras de Perelló al considerar que intentan "desacreditar" unas cuentas "que no solo son las más expansivas de la historia sino que también las que más refuerzan las políticas sociales, los servicios públicos y el apoyo directo a los municipios".

"Resulta particularmente sorprendente que un partido que se niega a colaborar en una emergencia social tan grave como la de los menores migrantes pretenda dar lecciones de sensibilidad social o de gestión responsable", ha dicho la 'popular', haciendo referencia a la negativa de los alcaldes de MÉS a ceder espacios para atender a estos menores alegando que la intención del Consell es convertirlos en "centros de reclusión".

La portavoz, según ha indicado el PP en un comunicado, ha destacado que las cuentas previstas para 2026, con 761 millones de euros, destinarán seis de cada diez euros a bienestar social y reforzarán las prestaciones básicas, las residencias y los programas de inclusión.

También, ha proseguido, consolidarán inversiones en cultura, patrimonio, deporte, medio ambiente y las ayudas dirigidas a los municipios, que ascienden a 70 millones de euros.

Riera ha contrapuesto el hecho de que el Govern aporte 450 millones de euros a los presupuestos con el de que el Gobierno "sigue negando" los 230 millones del convenio de carreteras.

"Estos presupuestos dan estabilidad, futuro y confianza a Mallorca, y eso es exactamente lo que molesta a MÉS. Nosotros trabajamos, aportamos soluciones y reforzamos los servicios públicos. Ellos solo buscan el conflicto mientras huyen de sus responsabilidades", ha zanjado.