MÉS exige dimisiones por la compra de ambulancias "que no se pueden conducir" y García defiende que son "la mejor flota"

Archivo - La consellera de Sanidad, Manuela García, durante una sesión de control al Govern balear, a 20 de mayo de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud, Manuela García, ha defendido que las 246 ambulancias adquiridas por la entidad pública Gestión Sanitaria y Asistencial de Baleares (Gsaib) son "la mejor flota de España".

Así se ha expresado este martes durante el pleno del Parlament después de que la diputada de MÉS per Mallorca Marta Carrió le exigiera responsabilidades por gastar 55 millones de euros en unas ambulancias "que no se pueden conducir".

Según adelantó 'Diario de Mallorca' y han denunciado públicamente los partidos de la izquierda, 122 de las 246 ambulancias adquiridas pesan más de 4.000 kilos, lo que obliga a los conductores a tener un permiso C1, cuando el 80% del personal tiene el B.

La ecosoberanista ha reclamado a García que cese al gerente de Gsaib, Sergio Pablo Rodríguez, como responsable de la compra de estos vehículos. "Si asume las responsabilidades las tendrá que asumir usted", le ha dicho.

"Usted habla de 56 millones de euros que traerá a Baleares la mejor flota de España con 246 ambulancias. Por supuesto que soy responsable, también de las 246 ambulancias", ha respondido la consellera.

LISTAS DE ESPERA

Otro de los temas que se ha abordado durante el intercambio de pareceres entre Carrió y García han sido las listas de espera.

La primera le ha reprochado a la segunda la falta de resultados de su plan de choque para hacer frente a esta problemática y le ha acusado de hacer "mucho gasto extraordinario pero no inversión en infraestructura".

Eso, según la ecosoberanista, habría hecho que el número de pacientes que esperan una intervención haya crecido un 25%, que el tiempo medio de espera lo haya hecho un 10% y que aquellos que deben esperar más de 180 días para ser atendidos haya aumentado un 50%.

"Nos marcamos unos retos y muchos son ya una realidad, aunque queda camino por recorrer. Nuestras líneas y prioridades no se han movido, que nuestras políticas pivoten centradas en los pacientes y en los profesionales", ha incidido la consellera.

También se ha comprometido a seguir trabajando para bajar las listas de espera, concretamente las de pacientes que esperan más de 180 y 60 días y el tiempo medio de demora.