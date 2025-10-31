MÉS exige a Sánchez que incluya el monolito de Sa Feixina en el catálogo estatal de símbolos franquistas a eliminar

El diputado de Sumar MÉS en el Congreso de los Diputados, Vicenç Vidal, junto a las portavoces de MÉS per Mallorca en el Consell y en el Ayuntamiento de Palma, Catalina Inés Perelló y Neus Truyol, respectivamente, frente al monolito de Sa Feixina - EUROPA PRESS

PALMA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha exigido al presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, que incluya el monolito de Sa Feixina en el catálogo estatal de símbolos franquistas a eliminar.

Así lo ha hecho público este viernes, en rueda de prensa, el diputado de Sumar MÉS en el Congreso, Vicenç Vidal, quien ha recordado que el presidente Sánchez, la semana pasada, en el Senado y en el Congreso, anunció que se aprobaría el "famoso" y "deseado" catálogo de símbolos contrarios a la memoria democrática, previsto en el artículo 36 la ley de memoria histórica, que, ha añadido, prevé que se han de catalogar todos los elementos que van en contra de la memoria democrática y que éste sea el inicio para su retirada.

En este sentido, el diputado de Sumar MÉS ha reivindicado que el monolito de "sa Feixina ha de estar en este catálogo" y que "el presidente Sánchez ha de cumplir con las Baleares".

"Cumplir con las Baleares en memoria es que en este catálogo esté el monumento de sa Feixina; que éste caiga", ha apuntado, recordando que se trata de "un monumento de homenaje al Crucero Baleares, el cual participó, entre otras atrocidades, en la matanza que se produjo en Málaga en lo que es conocido como 'La Desbandá', donde miles de civiles, que huían de una ciudad, murieron en la carretera".

Por tanto, "memoria, justicia y reparación". El monolito de sa Feixina "tiene que caer", ha incidido el diputado de Sumar MÉS en el Congreso, Vicenç Vidal, considerando que, para ello, "el primer paso es la inclusión de este monumento en este catálogo" y, "después", ha añadido, "que las instituciones de Baleares cumplan".