MÉS inicia su VII Assemblea General que renovará el liderazgo de Apesteguia

PALMA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha iniciado su VII Asamblea General que renovará el liderazgo de su actual coordinador general, Lluís Apesteguia, ya que la suya es la única candidatura presentada.

En declaraciones a los medios, antes del inicio de la VII Asamblea General de MÉS, el coordinador general ha recordado, preguntado por el fin, de alguna manera, de la bicefalia que había hasta ahora en el partido, tras la renuncia en julio de este año del exsecretario general y portavoz del partido en el Consell de Mallorca, Jaume Alzamora, que él siempre ha dicho que no cree en los hiperliderazgos y que, por tanto, "ni habían existido ni han de existir nunca".

"En MÉS hay un liderazgo colectivo que nace de la Asamblea y que es desde aquí, por decirlo de alguna manera, de donde se encarga el trabajo a las diferentes personas que asumimos responsabilidades en la Dirección del partido y, por tanto, este esquema se mantiene", ha reivindicado Apesteguia. "Se mantiene una responsabilidad colectiva de todos los órganos, tanto de la Ejecutiva como de la Permanente, como también del Consejo Político, porque, al final, si se quiere apelar de verdad a esta mayoría social a la que nosotros queremos apelar, y por la cual nosotros trabajamos y para la cual estamos convencidos que tenemos solución a sus problemas, necesitamos que MÉS esté capitaneada por todos y cada uno de los militantes, no es tan importante quien ocupe un cargo u otro", ha añadido.

De este modo, Apesteguia ha aclarado que este no es un hecho que le preocupe, si no que le preocupa más el debate que se mantendrá este viernes y sábado durante la VII Asamblea General, que se celebra en Ses cases des Mestres, en Santa Maria, sobre la Ponencia Política, ya que "es precisamente ahí donde se tratarán las soluciones a los problemas de vivienda, territorio, identidad, servicios públicos". "Este es el debate que creo que valdrá la pena", ha subrayado.

Por otro lado, Apesteguia se ha referido a la renovación de la Comisión Permanente, a la que se incorporarán personas que vienen de Manacor, como el alcalde, Miquel Oliver, y la tercera teniente de alcalde, Carme Gomila, pero también de otras agrupaciones.

Así, aunque Manacor "es una agrupación muy importante, las demás también lo son" y, en este sentido, ha dicho que "en los órganos del partido, en la Ejecutiva, en el Consejo Político, hay una representación muy amplia de la mayoría de agrupaciones de MÉS".

Preguntado asimismo por el porqué solo se ha presentado una candidatura en esta Asamblea, Apesteguia ha apuntado que "el diálogo siempre es bueno y constante" aunque, ha añadido, "no hay un proceso de tener que coser porque la verdad es que MÉS vive una época de una intensa cohesión interna". "Esto es importante para el partido", ha reconocido el coordinador general pero, ha apostillado, "el partido es solo una herramienta reflexión, no es una finalidad en sí mismo".

"Nosotros hoy aquí trabajamos para el conjunto de la sociedad. Nosotros trabajamos para que salgan equipos de trabajo potentes mediante el diálogo del conjunto de la militancia y de la Asamblea y que podamos, todos, luchar por estas soluciones que son importantes para la gente, para que puedan tener su casa en Mallorca, para que la gente no se sienta externa en su casa, para que pueda ver un territorio protegido, para que pueda escuchar y utilizar el catalán en la calle, y para que los servicios públicos sean eficientes y que el dinero público se destine a aquello que se ha de destinar".

"Luchamos por esto, por una democracia plena, para que Mallorca tenga una capacidad de decidir plena, para recuperar todo el autogobierno. Estamos aquí por esto, no estamos para pensar en nosotros mismos, si no para pensar en Mallorca", ha incidido.

Finalmente, preguntado por si la modificación de los Estatutos en cuanto al Comité de Garantías se hará a raíz de las últimas acusaciones de presunto acoso conocidas en el PSOE, Apesteguia ha dicho que "la verdad es que no tiene nada que ver", esta modificación es "una modificación técnica, ya prevista antes de todo esto", que se llevará a cabo para "adaptarse a la ley estatal de partidos".

En todo caso, en relación a las denuncias de presunto acoso que se han ido conociendo en el PSOE, Apesteguia ha considerado importante hacer "una reflexión política" por que "se están viendo casos que dan auténtico asco de personas que encabezan la política".

"Hay que empezar a hacer un análisis, no puede ser que se utilice el asco que causa la corrupción y las malas praxis políticas en contra de personas honestas e inocentes. Esto no se puede permitir y estas personas que hacen este uso para atacar inocentes deberían pagar y responder ante la justicia", ha finalizado Apesteguia.