MÉS insta al Estado a desplegar la parte fiscal del REB porque la inflación "es mucho más directa" en Baleares

PALMA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha lamentado este lunes que el Gobierno central no haya desplegado todavía la parte fiscal del Régimen Especial de Baleares (REB) y ha señalado que "el momento es ahora", porque los ciudadanos de las Islas "notan más la inflación por la insularidad".

"Es una necesidad imperiosa, no hablamos de compatibilidad, sino de supervivencia de los residentes de Baleares, porque con la subida de precios, si no hay equilibrio, no tenemos las mismas oportunidades", ha dicho el portavoz parlamentario de MÉS, Miquel Ensenyat, en rueda de prensa.

En este sentido, ha asegurado que el REB es una cuestión "fundamental" y "uno de los objetivos marcados a desarrollar en este legislatura".

Por otro lado, el portavoz ha valorado de manera positiva la tarea legislativa llevada a cabo hasta el momento en el archipiélago y ha previsto que será "un verano bastante intenso" para recuperar "la tramitación de las leyes pendientes".