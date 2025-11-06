MÉS insta al Gobierno a "desmilitarizar" Baleares y a celebrar un referéndum sobre la permanencia del Estado en la OTAN

PALMA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha instado al Gobierno de España a "desmilitarizar" Baleares y a celebrar un referéndum sobre la permanencia del Estado en la OTAN.

Estas son algunas de las reclamaciones que los ecosoberanistas hacen a través de una proposición no de ley (PNL) registrada en el Parlament sobre la paz y contra la militarización.

La iniciativa, según ha señalado MÉS en nota de prensa, pide al Ejecutivo central que no renueve el convenio de cooperación para la defensa con Estados Unidos y que evite que cualquier infraestructura en las Islas se utilice con fines militares relacionados con la OTAN o con fuerzas armadas extranjeras.

También reclaman la apertura al público de la cima del Puig Major, donde se sitúa la base del Ejercito del Aire EVA-7 y su progresiva desaparición con la transferencia de los terrenos y edificios a la Comunidad Autónoma.

El portavoz de los ecosoberanistas y titular de la PNL, Lluís Apesteguia, ha señalado que algunos eventos recientes han generado "una preocupación social creciente", en referencia al ofrecimiento del puerto de Maó a la OTAN por parte del Estado o a la llegada a Palma del portaaviones norteamericano USS Gerald R. Ford. Estos hechos, a su parecer, "han hecho patente la vigencia del militarismo de forma física" en el territorio balear.

Apesteguia se ha mostrado convencido de que las relaciones internacionales "tendrían que basarse en la diplomacia y la cooperación, y no en el belicismo ni en alianzas militares como la OTAN" que, ha lamentado, "perpetúan los bloques derivados de la Guerra Fría y un servilismo evidente y obsceno a los intereses imperialistas de Estados Unidos".

Así, la iniciativa parlamentaria pide también al Gobierno la celebración de un referéndum sobre la permanencia en la OTAN, ya que, según MÉS, solo el 14,02 por ciento de las personas con derecho a voto hoy en día han dado apoyo explícito.