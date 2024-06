MÉS lamenta que la implantación de las ZBE será "otra oportunidad perdida" para Palma

PALMA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma ha lamentado que la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) será "otra oportunidad perdida" para la ciudad.

En una nota de prensa, MÉS per Palma ha considerado "insuficiente la propuesta de Zona de Bajas Emisiones presentada por el equipo de gobierno municipal, encabezado por el 'popular' Jaime Martínez.

El regidor de la formación ecosoberanista, Miquel Àngel Contreras, ha opinado que "la ordenanza que plantea el Partido Popular no supone prácticamente ninguna diferencia respecto de los actuales ACIREs del Centro Histórico. Por tanto, no representa ningún avance en la reducción de emisiones a la ciudad ni a favor de la movilidad sostenible en Palma".

Según MÉS per Palma, hay que tener en cuenta que el Centro ya es, de hecho, una de las zonas con menos emisiones de la ciudad, gracias a la ampliación de los ACIREs hecha los últimos años. En este sentido, Contreras ha remarcado que "las Zonas de Bajas Emisiones se tendrían que plantear allí donde se centra el grosor de la movilidad de Palma, y no es precisamente en el Centro Histórico, sino en la franja entre las avenidas y la vía de cintura".

La creación de las ZBE se tendría que combinar, según el partido ecosoberanista, con otras medidas de reducción del vehículo privado, como las superislas, que están previstas en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible 2022-2030 (PMUS) y en el Plan General de Palma. Se tendrían que plantear, además, objetivos como la reducción del uso del vehículo privado, el crecimiento del transporte público, el incremento del uso de la bicicleta, el aumento de zonas verdes y de espacios para peatones o el aumento de los desplazamientos a pie.

"El Partido Popular no quiere dar ningún paso en este sentido. Martínez está obsesionado en fomentar la dictadura del coche por encima del bienestar de la ciudadanía, por encima de la apuesta para disfrutar de un espacio público más amable para la infancia y la gente mayor", ha explicado Contreras.

Además, MÉS ha pedido tener en cuenta que el PP alarga su implantación hasta el año 2030. Por lo tanto, "la propuesta del PP no solo no supone ningún avance, sino que sitúa a Palma en posturas más propias del siglo pasado, cuando no se cuestionaba el uso del vehículo privado por encima de la salud pública". "En consecuencia", ha subrayado el regidor ecosoberanista, "Martínez está jugando gravemente con la salud y las vidas de la gente".

"En cuanto al centro histórico la propuesta es ridícula", ha insistido Contreras, asegurando que "en esta zona de la ciudad se habría podido avanzar en cuestiones como un reparto de mercancías de forma más sostenible, impulsando el uso de vehículos eléctricos y de más pequeñas dimensiones, como ya hacen otras muchas ciudades y países europeos".

Por otro lado, MÉS por Palma ha recordado que la Ley establece la posibilidad de cobrar una tasa a los vehículos para poder entrar a las ZBE. "Desde MÉS ya planteamos en el pleno del pasado mes de marzo que se aprovechara la implantación para prohibir la circulación de los coches de alquiler en estas nuevas zonas, pero el PP no está dispuesto a hacerlo, y votó en contra", ha señalado Contreras.

Así, la formación ha considerado todo esto "una oportunidad perdida para que Palma avance hacia una ciudad más sostenible, con un aire más limpio para respirar". "Es evidente que después de la dimisión de dos altos funcionarios del área de Movilidad el PP no tenía ninguna intención de hacer una propuesta que redujera significativamente las emisiones en Palma", ha señalado Contreras, precisando que "el PP y Martínez han escogido bando y gobiernan junto a los que van en contra de la comunidad científica y de la salud de la gente". "Su propuesta de ZBE denota la falta de valentía propia de unos gobernantes que se alinean con los postulados negacionistas de la emergencia climática propios de la extrema derecha", ha apuntado.

Hay que recordar que, según el Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero del Ministerio por la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el sector del automóvil fue el responsable del 27,7% de las emisiones totales de GEI en el Estado español en 2020. Y es que, además del CO, los óxidos de nitrógeno, otros compuestos y diferentes tamaños de partículas que provoca, impactan y contribuyen no solo al cambio climático, sino también a la falta de calidad del aire, directamente relacionada con el número de muertes prematuras que cada año suma Europa. Solo en el Estado español murieron más de 40.000 personas por enfermedades asociadas a la contaminación.

"Por lo tanto, la creación de nuevas Zonas de Bajas Emisiones tendría que ser un hito histórico que contribuya a reducir la contaminación de la ciudad, a eliminar emisiones causantes de cambio climático y a recuperar espacio público para las personas", ha considerado el regidor de MÉS per Palma. "Por mucho que Martínez y el PP realicen anuncios contra la masificación y a favor del medio ambiente, todas sus decisiones nos conducen a perpetrar un modelo destructivo y que nos sigue abocando al colapso. Necesitamos soluciones a las emergencias y no tanto marketing político", ha concluido Contreras.