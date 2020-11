MÉS lamenta que los PGE "castigan, maltratan y discriminan" a Baleares y no descarta impugnarlos

PALMA DE MALLORCA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de MÉS per Mallorca, Miquel Ensenyat, se ha referido este lunes a los presupuestos Generales del Estado (PGE), de los cuales ha lamentado que "castigan, maltratan y discriminan a Baleares", motivo por el cual no descarta impugnarlos.

Según ha informado Miquel Ensenyat este lunes en rueda de prensa, "es cierto que de los PGE se ha dicho que son muy sociales y en tema de prestaciones, para aquellas personas que las reciben vía ERTE o Ingreso Mínimo Vital (IMV) seguramente lo sean pero no para esta comunidad, a la que estos presupuestos obligan a tener que endeudarse más". Por este motivo, ha adelantado que MÉS "no va a quedarse de brazos cruzados" y no descarta "impugnarlos si el Estado no atiende la demanda histórica de esta comunidad".