MÉS lamenta los "pocos esfuerzos" del Gobierno por "restituir los derechos vulnerados desde el 1 de octubre" en Cataluña

Publicado 11/09/2018 13:19:52 CET

PALMA DE MALLORCA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de MÉS per Mallorca, Josep Ferrà, ha manifestado este martes, con motivo de la Diada catalana, la "preocupación" del partido por los "pocos esfuerzos" del Gobierno estatal por "restituir los derechos vulnerados desde el 1 de octubre" en Cataluña.

Así se ha expresado Ferrà en declaraciones a los medios durante el pleno del Parlament. El portavoz de MÉS, que lucía un lazo amarillo, ha criticado que "a día de hoy no ha habido un posicionamiento o discurso político" por intentar "restituir" derechos como los de "manifestación, participación o consulta".

Ferrà ha subrayado que durante los cien primeros días de Gobierno de Pedro Sánchez no se ha "abordado este tema con profundidad" y ha incidido en que actualmente hay "presos políticos encerrados" por una interpretación "forzosa" del Código Penal "para provocar esta resolución".

MÉS SE MUESTRA A FAVOR DE ESTUDIAR LA INTERNALIZACIÓN DE IB3

Por otro lado, a preguntas de los medios, Ferrà se ha mostrado "receptivo" a la propuesta sobre la internalización de los informativos de IB3 planteada en los acuerdos entre Podemos y el Govern para apoyar el techo de gasto.

Ferrà ha dicho que en MÉS están "dispuestos" a estudiar esta propuesta y que entienden que la internalización del servicio "debe ser uno de los objetivos".

Entre los acuerdos con Podemos para garantizar el apoyo al techo de gasto, alcanzados este lunes, figura el compromiso de "establecer una hoja de ruta y un calendario" para la internalización progresiva del servicio.

En esta línea, el portavoz del Grupo Parlamentario Podemos, Alberto Jarabo, ha dicho que la internacionalización de los informativos de IB3, es decir, recuperarlos como servicio público, no se podrá hacer antes de elecciones porque hay un contrato firmado pero que la intención es "no llegar a la prórroga del contrato actual y sí se llega no ir más allá de esta".