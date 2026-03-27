MÉS per Mallorca aprueba su plan de trabajo de cara a las próximas elecciones

Reunión del Consejo Político de MÉS per Mallorca. - MÉS PER MALLORCA

PALMA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Político de MÉS per Mallorca ha aprobado su plan de trabajo de cara al próximo ciclo electoral con la intención de "salir a ganar" en un contexto de crecimiento de la extrema derecha y de crisis económica.

La decisión se adoptó en una reunión del órgano de deliberación interno mantenida el jueves en Manacor, según ha informado el partido en un comunicado.

El coordinador general de los ecosoberanistas, Lluís Apesteguia, ha defendido que los mallorquines "necesitan un gobierno que les acompañe en un contexto de crisis inflacionista".

El también portavoz parlamentario ha contrapuesto su planteamiento con el del Govern del PP, al que ha acusado de "estar centrado en perseguir la lengua y urbanizar el suelo rústico".