MÉS per Mallorca carga contra el Govern por "empeorar" el servicio de tren: "Cuando deja de haber guiris, quitan buses"

Archivo - Trenes de SFM en la estación - CAIB - Archivo

PALMA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha criticado al Govern por "empeorar" el servicio de tren al no haber impulsado "ninguna propuesta de mejora". "Cuando deja de haber guiris, quitan los buses", ha dicho el portavoz ecosoberanista, Lluís Apesteguia.

En la rueda de prensa previa al pleno, Apesteguia se ha referido a los nuevos horarios de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) que se aplican desde este lunes y que, a su parecer, "asumen los horarios reales".

Según MÉS, los horarios anteriores eran "completamente irreales" porque el estado de las vías no permitía la velocidad que tenía que hacer posible estos horarios. Así, ha considerado que el Govern "ha dejado de engañar al ciudadano".

"Han institucionalizado el retraso que ha habido hasta ahora oculto, y esta no puede ser la respuesta de un Govern serio", ha denunciado.

Por otro lado, ha lamentado la interrupción del servicio de tren semidirecto entre sa Pobla y Palma, denunciando que los ciudadanos tardarán 11 minutos más en hacer este trayecto.

Igualmente, ha reprochado al conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, que "nunca piense en los mallorquines a la hora de planificar el transporte público" y tampoco en las personas que salen de trabajar a las 22.00 horas y tienen que regresar a sus casas.

"No solucionan la dificultad de acceder al transporte público ante la turistificación: en verano los buses van llenos y en invierno los quitan", ha dicho Apesteguia.

Así, su formación interpelará este martes al conseller del ramo para presentar "una alternativa" de gestión que, ha destacado el portavoz, "es la que piensa en los vecinos".