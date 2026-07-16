MÉS per Mallorca celebra el décimo aniversario de las leyes Lgtbi, de igualdad, de fosas y de la renta social - MÉS PER MALLORCA

PALMA 16 Jul. (EUROPA PRESS) - MÉS per Mallorca ha celebrado este jueves el décimo aniversario de la aprobación de las leyes de la renta social garantizada, de derechos Lgtbi, de igualdad y de fosas.

Lo ha hecho en una jornada celebrada en el Parlament bajo el lema '10 años de derechos, resistencia y futuro', ha informado el partido en un comunicado.

Las tres leyes fueron abrazadas por los ecosoberanistas con la intención de "ampliar derechos, proteger a las personas más vulnerables y hacer de Baleares una sociedad más justa".

"Unas iniciativas impulsadas por la sociedad civil y el compromiso de MÉS per Mallorca de traducirlas en políticas públicas", ha dicho el coordinador general del partido, Lluís Apesteguia.

La jornada, ha explicado el también portavoz parlamentario, no ha sido "un ejercicio de nostalgia" sino "una reivindicación de lo que se ha conseguido y, sobre todo, una mirada hacia el futuro".