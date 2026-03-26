MÉS per Mallorca confía en que el monolito de sa Feixina será finalmente retirado

Archivo - Monolito Sa Feixina en foto de archivo - PSOE MÁLAGA - Archivo

PALMA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha expresado este jueves su convencimiento de que el monolito de sa Feixina será finalmente retirado a pesar de que contra la resolución de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática cabe recurso.

Los ecosoberanistas han celebrado que gracias a la presión ejercida junto al PSIB y la entidad Memòria de Mallorca se haya logrado que el Gobierno central incluya el monumento en el Catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática.

El diputado de Sumar MÉS, Vicenç Vidal, se ha mostrado satisfecho de que el trabajo hecho haya dado frutos y ha coincidido en que no se trata de una cuestión estética sino de valores democráticos. "No puede haber una democracia plena mientras se exalta impunemente la dictadura", ha señalado.

La portavoz de MÉS per Palma, Neus Truyol, ha considerado que la noticia de incluir el monolito como elemento a retirar es muy positiva. "Pero no puede quedar aquí, hay que actuar. Cualquier paso contra la barbarie y la memoria fascista es positiva, pero sólo tiene sentido si se hace con determinación y valentía para acabar definitivamente con ella", ha concluido.

El coordinador general de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, se ha mostrado, igualmente, satisfecho de la decisión del Ejecutivo central justo cuando se ha derogado la ley de memoria democrática de Baleares "con un PP absolutamente entregado a los postulados más fascistas de Vox".