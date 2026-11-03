MÉS per Mallorca denuncia la rebaja del nivel de catalán que se exige a los redactores de IB3

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PALMA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha denunciado públicamente la rebaja del nivel de catalán que se exige a los redactores de IB3 en la última bolsa publicada recientemente.

La convocatoria rebaja al nivel B2 la exigencia de conocimiento de la lengua propia, mientras que en el año 2023 era de C1, lo que para los ecosoberanistas es una decisión "injustificable en un medio que tiene por misión legal la normalización del catalán".

"Una televisión pública tiene que ser el referente lingüístico, en el que miles de familias escuchan cada día la lengua bien hablada, en el que los niños aprenden palabras y en el que la lengua se hace moderna. Rebajar el nivel de catalán de sus periodistas es rebajar IB3", ha afirmado el portavoz de la formación, Lluís Apesteguia.

El ecosoberanista ha hecho hincapié en lo que ha considerado una doble vara de medir. "Nadie se imaginaría que una televisión en castellano contratara redactores que no dominan plenamente el castellano, que hicieran faltas, les faltase léxico o no supieran pronunciar correctamente según qué sonidos. Sería impensable. Entonces, ¿por qué lo tenemos que aceptar con el catalán? Un periodista trabaja con la lengua. Es su herramienta. Exigir un dominio absoluto no es ningún privilegio ni ninguna barrera: es profesionalidad", ha añadido.

Apesteguia ha enmarcado esta decisión en la deriva de IB3 desde que Josep Codony es el director general. Para el portavoz de MÉS, no se trata de un hecho aislado, sino de un síntoma más de una televisión que "pierde calidad, pierde independencia y pierde audiencia".

"Hemos visto injerencias en los informativos, una periodista señalada en sede parlamentaria y ahora un desprecio evidente por el catalán. IB3 ha dejado de ser la televisión de todo el mundo para convertirse en la televisión del Govern", ha lamentado.

MÉS per Mallorca ha recordado que la Ley de normalización lingüística y la Ley de creación del Ente Público de Radiotelevisión de Baleares atribuyen a IB3 un papel central en la promoción y la normalización del catalán.

Por eso, la formación ha exigido que la convocatoria se rectifique y que se pida un completo dominio de la lengua catalana a los redactores. También ha avanzado que llevará esta cuestión al Parlament y al consejo de gobierno del ente.

"La lengua no es un trámite administrativo que se pueda rebajar cuando conviene. Es la razón de ser de IB3. Si la televisión pública no da ejemplo, ¿quién lo hará?", ha concluido Apesteguia.