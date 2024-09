MÉS per Mallorca dice que mientras Prohens no rompa con Vox será difícil "que haya un bloque democrático"

El portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, en rueda de prensa.

PALMA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha considerado este lunes que mientras la presidenta del Govern, Marga Prohens, no rompa con Vox en la comunidad será "difícil pensar que haya un bloque democrático".

Así lo ha expresado el portavoz del grupo ecosoberanista, Lluís Apesteguia, al considerar que Prohens "ha mantenido el pacto con Vox oficial y los tránsfugas", en referencia a la votación del martes pasado en la que el titular del Parlament, Gabriel Le Senne, se mantuvo en su cargo.

En este sentido, ha expresado que la futura Ley de Presupuestos de la comunidad será continuistas del pacto con Vox, aunque ha puntualizado que MÉS escuchará las propuestas de Prohens siempre que "defienda a los vecinos de esta tierra".

En cuanto a las medidas que MÉS presentará en el Parlament durante el próximo curso, Apesteguia ha avanzado que serán sobre vivienda, servicios sociales, movilidad o derechos lingúisticos, entre otros temas.

"Cuando proponemos una solución en el servicio de ciudadanía el PP habla de toros, cuando nosotros hablamos de movilidad, ellos hablan de toros. Ellos hablan de cómo se torturan animales. Que no cuenten con MÉS per Mallorca. De toros pueden hablar con el señor Le Senne". ha declarado.

Por otro lado, ha destacado la inmigración es un reto complejo porque llegan personas con enormes dificultades. En referencia al PP, ha expresado que "si no son capaces de hablar de eso hablarán del síntoma y no de los problemas. El problema no es la inmigración sino el capitalismo global".