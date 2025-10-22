MÉS per Mallorca exige al Consell que haga efectivo el cierre del Botel Alcudiamar

PALMA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha exigido al Consell que haga efectivo el cierre del Botel Alcudiamar, en el puerto de Alcúdia, en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB).

La portavoz de los ecosoberanistas en la institución insular, Catalina Inés Perelló, ha denunciado públicamente la "permisividad y complicidad política" del Departamento insular de Turismo después que este, según MÉS, haya defendido que la empresa puede continuar operando bajo una Declaración Responsable de Inicio de Actividad Turística (Driat) de centro turístico deportivo.

"Esta Driat no tiene plazas y por tanto no puede operar ni comercializar ninguna actividad turística, si el Supremo dice que se tiene que cerrar, se tiene que cerrar y punto", ha dicho Perelló, agregando que el conseller insular de Turismo, José Marcial Rodríguez, "justifica lo injustificable".

En una nota de prensa este miércoles, MÉS ha subrayado que la sentencia del TSJIB, firme tras la inadmisión del recurso por parte del Tribunal Supremo, anula la autorización turística concedida en 2003 y ordena la clausura del establecimiento, construido en dominio público portuario destinado exclusivamente a usos náuticos.

Para la formación, es "muy grave" que el Consell de Mallorca mantenga que la Driat de un centro deportivo turístico puede amparara una actividad hotelera. Una "trampa administrativa", ha dicho la portavoz, que "permite vulnerar la legalidad y el sentido común".

En este sentido, Perelló ha preguntado "de que sirve la normativa turística y urbanística" si la institución insular "permite" esta situación. "Esta sentencia es una victoria del GOB y del territorio, y el Consell tiene la obligación moral y legal de cumplirla", ha zanjado.