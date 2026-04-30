MÉS per Mallorca hace un llamamiento a participar en los actos del Día del Trabajador

Archivo - El portavoz parlamentario de MÉS, Lluís Apesteguia. - MÉS PER MALLORCA - Archivo

PALMA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha hecho un llamamiento a participar en los actos programados para el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, en los que el partido reivindicará un salario mínimo interprofesional para Baleares.

La formación celebrará este viernes la tradicional comida popular en la ermita de Sant Miquel de Campanet, según ha informado MÉS en un comunicado.

El partido reivindicará durante el encuentro un salario mínimo interprofesional para Baleares adaptado al coste real de la vida en el archipiélago y superior al fijado por el Estado.

Según han argumentado, mientras que el salario medio bruto anual en Baleares es de 24.313 euros, un 7,8 por ciento por debajo de la media nacional, el coste de la vida es de los más altos del país.

MÉS per Mallorca participará también en la manifestación convocada por los sindicatos en Palma, que comenzará a las 11.30 horas en la plaza de España, donde se sumará al 'no a la guerra'.

El coordinador general ecosoberanista, Lluís Apesteguia, ha animado a la ciudadanía a "tomar las calles" y reclamar que "la gente que vive de trabajar pueda vivir bien" en las Islas.