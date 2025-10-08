MÉS per Marratxí acusa al Ayuntamiento de abandonar la política cultural y paralizar las actividades en bibliotecas

PALMA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Marratxí ha acusado al equipo de gobierno del Ayuntamiento de "abandonar" la política cultural del municipio y de paralizar todas las actividades de dinamización en las bibliotecas municipales.

Según la formación, se ha cancelado sin aviso previo el club de lectura, una actividad intergeneracional que había consolidado dos grupos estables y en crecimiento, que mensualmente compartían experiencias lectoras y fomentaban el debate literario y la convivencia.

En una nota de prensa este miércoles, los ecosoberanistas han arremetido contra el alcalde de Marratxí, Jaume Llompart, y la regidora de Cultura, Carmen Cañellas, por "demostrar una absoluta falta de sensibilidad cultural y de planificación".

En este sentido, han lamentado que desde su llegada al gobierno municipal el área de Cultura "ha dejado de impulsar" el fomento de la lectura y "ha permitido" que las bibliotecas municipales queden sin actividades de dinamización.

A día de hoy, han sostenido, las bibliotecas de Marratxí no ofrecen ninguna actividad complementaria ni se organizan propuestas del Catálogo de Actividades Culturales del Consell de Mallorca (Cacim).

Además, según MÉS, hace meses que Cultura no compra libros y las remesas del Centro Coordinador de Bibliotecas son insuficientes para un municipio como Marratxí. Por ello, la formación ha reclamado al Ayuntamiento que destine fondos para mantener un catálogo vivo y actualizado.

Igualmente, han rechazado la gestión de Llompart y Cañellas, que califican de "deficitaria" al no haberse realizado compras de material de oficina por falta de presupuesto.

MÉS ha trasladado su "máximo apoyo" al personal de las bibliotecas que, a su parecer, ha mostrado siempre una gran implicación y profesionalidad a pesar de las dificultades "derivadas de la falta de dirección política y falta de previsión" de Cultura.

El partido ha expuesto que la situación es fruto de una "absoluta falta de liderazgo, previsión económica e interés por la cultura" y, ha advertido, "pone en riesgo" un servicio esencial para la promoción cultural y educativa del municipio.

Para la portavoz de MÉS per Marratxí, Aina Amengual, es "una auténtica vergüenza" que Llompart y Cañellas hayan "abandonado completamente" la cultura.

"Están desmantelando las políticas de fomento de la lectura", ha criticado, a la vez que ha lamentado que las bibliotecas realizaban una labor "ejemplar" y que ahora están "paralizadas" por "culpa de su incapacidad de gestión".

Por ello, ha exigido al equipo de gobierno que se retome de inmediato el club de lectura y todas las actividades de dinamización y que se actúe "con responsabilidad" para garantizar la continuidad de estos servicios públicos.

Con todo, los ecosoberanistas han reclamado una gestión cultural "seria, transparente y comprometida con la ciudadanía" que garantice la continuidad y vitalidad de un servicio cultural "imprescindible" para Marratxí.