MÉS per Marratxí critica que el Ayuntamiento no reivindique el tercer instituto

Archivo - La portavoz de MÉS per Marratxí, Aina Amengual.

Archivo - La portavoz de MÉS per Marratxí, Aina Amengual. - MÉS PER MALLORCA - Archivo

PALMA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Marratxí ha censurado que el Ayuntamiento de la localidad, gobernado por PP y Vox, no reivindique la construcción de un tercer instituto en base a los datos demográficos.

La formación ecosoberanista ha señalado que en 2023 se aprobó, por unanimidad de los partidos políticos con representación en el Ayuntamiento, que reivindicarían la construcción del tercer instituto, según han indicado MÉS a través de un comunicado.

Esta reclamación se debería a que actualmente ambos institutos se encuentran "muy masificados" y "asumen más alumnado de lo que estaba previsto en su construcción".

"Esto hace que cada año los equipos directivos tengan que hacer auténticos juegos de malabares para cuadrar los horarios y espacios disponibles, por lo que se quedan sin laboratorios, no disponen de aulas para realizar desdoblamientos e incluso con alumnado da clases en aulas prefabricadas", han puntualizado.

En el Pleno de septiembre, PP y Vox se negaron a instar al Govern a modificar el Plan de Infraestructuras Educativas para que se incluya esta necesidad en la planificación de la Conselleria de Educación y Universidades.

De este modo, han criticado que el equipo de gobierno lo justificara en que la demografía en Marratxí "ha descendido" y que "habían pactado con la comunidad educativa que no se reivindicaría el tercer instituto", lo que contravendría el acuerdo plenario de 2023 adoptado por unanimidad.

MÉS ha alegado que ese pacto con la comunidad educativa "no existe", que los equipos directivos y las asociaciones de padres están "en desacuerdo con esta decisión unilateral sin consenso, ni consulta alguna por parte del equipo de gobierno actual".

Por otro lado, han pedido que se tenga en cuenta que los datos demográficos "no siguen tendencias lineales", dado que las poblaciones "cambian constantemente" debido a "movimientos demográficos incontrolables".

"El hecho es que hoy en día es una necesidad real y una infraestructura imprescindible para un municipio como Marratxí, que supera ya los 39.000 habitantes", han defendido.

La portavoz de MÉS per Marratxí, Aina Amengual, ha afirmado que el actual equipo de gobierno demuestra que "no tiene palabra, que no cumple con la moción que se aprobó y que miente en sede plenaria".

"No se puede consentir que la construcción del tercer instituto, reivindicación histórica de hace años, no se lleve a cabo. La realidad es que todo esto afecta a la calidad educativa de los jóvenes", ha argumentado.