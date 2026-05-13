MÉS per Marratxí critica la "falta de transparencia" del alcalde sobre el proyecto fotovoltaico en Son Bonet

Archivo - La portavoz de MÉS per Marratxí en el municipio, Aina Amengual. - MÉS - Archivo

PALMA 13 May. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Marratxí ha cargado contra el alcalde del municipio, Jaume Llompart, por su "falta de liderazgo y de transparencia" ante el proyecto del parque fotovoltaico que Aena prevé en Son Bonet.

En un comunicado, los ecosoberanistas han valorado positivamente la mesa redonda celebrada la semana pasada para debatir el futuro de Son Bonet, destacando que reunió a políticos, entidades y ciudadanía.

No obstante, han lamentado la actitud del alcalde en ese encuentro ya que, han asegurado, llegó más de una hora tarde, intervino "sin respetar" los turnos de palabra e intentó "desacreditar" públicamente a los miembros de la Plataforma Son Bonet Pulmó Verd.

Desde MÉS han criticado que estas actitudes "no son nuevas" y que "ya se habían producido episodios similares" en anteriores reuniones. "Estas no son las formas que tendría que tener un alcalde con entidades sociales y ciudadanas", ha dicho la portavoz de MÉS en Marratxí, Aina Amengual.

Durante el debate, siempre según la formación, se lamentó la "falta de transparencia" institucional y que la ciudadanía y los grupos de la oposición en el Ayuntamiento se enteran de cuestiones de gran trascendencia a través de los medios de comunicación.

Amengual también ha reprochado al equipo de gobierno que, a pesar de haber recibido una solicitud de su grupo solicitando una reunión con la plataforma y haber aprobado un acuerdo en el pleno, "no ha cumplido todavía".

"Ya no solo es una cuestión de falta de liderazgo político. También es una cuestión de falta de transparencia, falta de diálogo y falta de respeto institucional hacia una ciudadanía y las entidades que hace años que defienden Son Bonet", ha dicho.

Entre otras cuestiones, en la reunión de la semana pasada se criticó la "falta de información" del alcalde tras mantener un encuentro con responsables de Aena.

Para MÉS, la mesa redonda evidenció una demanda social clara: "Marratxí necesita liderazgo político, coordinación institucional, transparencia y una defensa valiente del territorio ante proyectos que pueden alterar de forma irreversible la calidad de vida de los residentes".

La formación continuará impulsando iniciativas institucionales en el Ayuntamiento, Consell de Mallorca y Parlament para, han remarcado, proteger Son Bonet y garantizar que cualquier decisión sobre este espacio "cuente con la participación ciudadana real y criterios de justicia territorial".