MÉS per Marratxí critica "inacción" y "falta de transparencia" de PP y Vox ante "bloqueo intencionado" de la Línea Verde

PALMA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Marratxí ha criticado la "inacción" y "falta de transparencia" de PP y Vox ante el "bloqueo intencionado" de la Línea Verde.

En una nota de prensa, MÉS per Marratxí ha informado que, en el pleno celebrado el pasado mes de julio, este partido ya advirtió que la Línea Verde integrada en la aplicación municipal no funciona y que esta situación ya había sido denunciada, también, por vecinos. Aun así, según se ha quejado la formación ecosoberanista, el alcalde de Marratxí, Jaume Llompart, del PP, y sus socios de gobierno, Vox, no han tomado ninguna medida para corregir esta incidencia.

Para MÉS, "esta falta de respuesta no es fruto de la casualidad", sino que se percibe como "una acción totalmente intencionada por parte de PP y Vox, con el objetivo de evitar la resolución real de las quejas e incidencias que llegan desde todo el municipio".

Los ecosoberanistas han recordado que el anterior equipo de gobierno implantó esta herramienta "para dar voz y poder de incidencia a la ciudadanía", y ha considerado que PP y Vox, ahora al frente del consistorio, "no quieren afrontar la tarea y la responsabilidad que esta herramienta implica". Según MÉS, la Línea Verde supone "demasiados dolores de cabeza" para el actual equipo de gobierno, que opta para mantenerla inoperativa.

La portavoz de MÉS per Marratxí, Aina Amengual, ha declarado que "hace meses que los vecinos denuncian incidencias a través de la Línea Verde, y el Ayuntamiento ni siquiera ha sido capaz de tenerla operativa". "Esta es una herramienta pensada para resolver problemas reales", ha asegurado, denunciando que sin embargo "PP y Vox prefieren ignorarla para no tener que escuchar ni dar respuesta a la ciudadanía". "Es una estrategia para ocultar las carencias y evitar que se conozca la verdad de lo que pasa en el municipio", ha opinado.

"Si la Línea Verde no funciona, no podemos saber si las diferentes implantaciones del puerta a puerta se llevan a cabo sin incidencias, o si nos quieren vender una realidad que no tiene nada que ver con lo que vivimos cada día en Marratxí", ha añadido Amengual, considerando que "en el marco del proceso de implantación del sistema Puerta a Puerta en todo el municipio es hace más necesaria que nunca" esta herramienta "para solucionar posibles incidencias o mejoras a propuesta de la ciudadanía". "Esto es una falta de transparencia y un desprecio a la participación ciudadana", ha criticado.

Ante esta situación, MÉS per Marratxí ha exigido al equipo de gobierno municipal que se active "inmediatamente" la Línea Verde operativa dentro de la app municipal, tal como había sido anunciada; además de "transparencia", con informes públicos sobre el funcionamiento real de los servicios de recogida puerta a puerta; y, por último, una respuesta "efectiva" a las denuncias de los vecinos y entidades, "con un compromiso claro de solucionar las incidencias".

"Es esencial que el Ayuntamiento entienda que las herramientas digitales no pueden ser una cartera de buenas intenciones sin utilidad real: o funcionan, o solo sirven para engañar la ciudadanía", ha terminado haciendo hincapié MÉS per Marratxí.