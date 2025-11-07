MÉS per Marratxí pide actuar contra los grandes charcos que generan las lluvias en la cuesta de Can Domingo

Tramo de la cuesta de Can Domingo con una zona anegada por las lluvias. - MÉS PER MARRATXÍ

PALMA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Marratxí ha reclamado al Ayuntamiento "soluciones ágiles" por los grandes charcos que se forman con las lluvias en la cuesta de Can Domingo y que convierten la calle en una "zona inundada".

La formación ha hecho esta solicitud a raíz de las varias quejas de los vecinos de la zona por la acumulación de agua que se produce cada vez que llueve.

En una nota de prensa, MÉS per Marratxí ha indicado que esta situación "no existía antes" y la han achacado a la ejecución de unas obras relacionadas con la gestión de las aguas fecales de una nueva promoción inmobiliaria.

"Las imágenes facilitadas por los vecinos muestran tramos de la calle completamente anegados, lo que dificulta el paso tanto de vehículos como de peatones. Los coches se ven obligados a circular con mucha precaución y las personas no pueden atravesar la zona sin mojarse o ponerse en riesgo", han alegado.

De acuerdo con lo que les han trasladado los residentes, las obras podrían "haber modificado el drenaje natural de la calle". MÉS ha planteado las dudas de los vecinos sobre si se estaría "instalando una depuradora específica para la nueva promoción" o un sistema de bombeo para "impulsar las aguas residuales hasta arriba de la cuesta".

El partido ecosoberanista ha resaltado su "preocupación" porque desde que han empezado las actuaciones, la acumulación de agua se ha convertido en "un problema recurrente".

"Estas obras han provocado una situación que antes no se producía. Los vecindarios están verdaderamente preocupados y piden explicaciones y soluciones. No puede ser que una actuación urbanística perjudique la vida cotidiana de la gente", ha explicado la portavoz de MÉS per Marratxí, Aina Amengual.

El partido ecosobiranista ha registrado la queja y exige al equipo de gobierno que inspeccione la zona con urgencia. Dentro de sus reivindicaciones sitúan una revisión técnica "inmediata" de las obras ejecutadas y un informe de la empresa y del Ayuntamiento sobre la afectación al drenaje de la calle.

"Se pide al Ayuntamiento que actúe de manera rápida y transparente. Los vecinos necesitan respuestas y, sobre todo, soluciones efectivas antes de que las lluvias empeoren la situación", ha añadido Amengual.