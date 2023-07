Més per Menorca cree que el PP entrega a Vox la "agenda política" con una presencia "desproporcionada" en el Parlament

El diputado de Més per Menorca, Josep Castells, durante una rueda de prensa tras una reunión con el presidente del Parlament, a 26 de junio de 2023, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España).

El diputado de Més per Menorca, Josep Castells, durante una rueda de prensa tras una reunión con el presidente del Parlament, a 26 de junio de 2023, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press

PALMA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

Més per Menorca ha considerado este martes que el PP ha dado a Vox "la llave de la agenda política" al haber pactado una presencia "desproporcionada" de la segunda formación en diversas mesas de las comisiones parlamentarias.

Así se ha expresado el diputado del partido menorquín, Josep Castells, en una rueda de prensa ofrecida este martes en el Parlament, tras la junta de portavoces de los distintos grupos parlamentarios.

El parlamentario ha explicado que estos órganos son "importantes", puesto que "fijan los órdenes del día y, por tanto, tienen la capacidad de hacer avanzar o paralizar temas".

"El PP, en una preocupante despreocupación por el funcionamiento del Parlament, ha entregado no solo la presidencia del Parlament a Vox, sino que les ha dado la llave para controlar la agenda política, a través de un número importante de comisiones en las que Vox está en las Mesas", ha apuntado el representante de Més per Menorca.

De esta manera, Castells ha indicado que el precio que ha tenido que pagar el PP "no solo ha sido un programa de gobierno donde se note muchísimo la influencia de Vox", sino que en el Parlament "se les ha dado una presencia desproporcionada".

GOVERN "CON CONFLICTO DE INTERESES"

Por otra parte, Castells ha valorado la configuración del Govern anunciada este lunes por la presidenta, Marga Prohens, que ha asegurado que "obedece estrictamente a los intereses de Vox", ya que, a su juicio, "se ha preparado una estructura de Govern muy meticulosa para no molestar a Vox".

En ese sentido, el parlamentario de Més per Menorca ha mencionado la "eliminación de las referencias a la Política Lingüística, las consellerias de Igualdad, Medio Ambiente y la "fusión" de Cultura con Turismo. "Prohens decía que tenía las manos libres y se ha plegado para no herir las sensibilidades de Vox, para que no le retire su apoyo", ha remarcado.

Además, Castells ha aseverado que en el organigrama del Govern se encuentran personas con un perfil que, "en su vida personal o familiar, tienen conflicto de intereses con las áreas que gestionan", puesto que, según ha añadido, "están vinculados a los puertos deportivos, son abogados que han defendido los intereses de los grandes hoteleros o personas que en su vida profesional han trabajado para los grandes propietarios agrícolas".

"Es decir estas personas que se supone que en el Govern iban a trabajar desde un punto de vista técnico y profesional, son personas con intereses personales, profesionales y empresariales con los poderes fácticos y sectores económicos determinantes de Baleares, así que es un Govern a instancia de parte", ha puntualizado, por lo que ha destacado que en Més per Menorca estarán "muy encima para que no incurran en conflicto de intereses".