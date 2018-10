MÉS per Menorca defiende que el 75% de descuento se aplique sobre la tarifa regular

Publicado 11/07/2018 12:36:50 CET

MENORCA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Menorca ha defendido este miércoles que el descuento del 75 por ciento en el transporte con la Península se haga sobre la tarifa regular y no sobre la tarifa bonificable.

En este sentido, la formación menorquinista coincide con Nueva Canarias, que ya ha alertado que en el Real Decreto aprobado por el Gobierno central se hace referencia a que la subvención es sobre la tarifa bonificable, mientras que en la Ley de Presupuestos Generales del Estado se dice que es sobre la tarifa regular.

"Si el descuento fuese sobre la tarifa bonificable el Gobierno de turno puede decidir que las ayudas solo sean por una cantidad determinada del importe del billete, mientras que si se trata de la tarifa regular, el descuento se aplica sobre el precio de la misma", han explicado los menorquinistas en un comunicado.

MÉS per Menorca ha apuntado que optar por cualquier otra opción que no sea el 75 por ciento sobre la tarifa regular "no es aceptable y supondría desvirtuar el descuento reclamado por Baleares".