MÉS per Menorca pacta con el Govern que no se aplique en la isla el acuerdo del cambio de uso de hoteles

PALMA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Menorca ha acordado con el Govern que en la isla no se aplique el nuevo artículo introducido en la futura ley turística --a raíz del pacto con El Pi y la FEHM-- anunciado este martes y que supone que los establecimientos turísticos obsoletos puedan realizar un cambio de uso para reconvertirse en edificios residenciales.

Según ha considerado la formación en una nota de prensa, esta medida está pensada "sólo para salvar los beneficios de los hoteleros y los propietarios de terrenos", aunque esto implique mayor consumo de territorio.

Desde MÉS per Menorca han asegurado que a pesar de haber apoyado el decreto turístico, no han formado parte de la negociación que ha hecho el Govern con El PI y la patronal hotelera. De esta forma, se ha acordado, al margen, que en Menorca no se pueda realizar el cambio de uso o que, como máximo, sólo pueda realizarse en zonas con núcleos urbanos ya consolidados.

Los menorquinistas están pendientes de llegar al acuerdo sobre la redacción definitiva, que se incorporaría durante el trámite en la ponencia en el Parlament, que se espera que acabe sus trabajos esta misma semana.

Según el diputado Josep Castells, MÉS per Menorca ha luchado por situar la isla fuera de este acuerdo del Ejecutivo. "Corríamos el riesgo de crear guetos de viviendas en zonas turísticas que no tienen la dotación de los servicios públicos básicos necesarios para vivir con dignidad", ha indicado, a la vez que ha añadido que "hacer un cambio de uso sin control podría conducir a la situación de Mallorca, donde hay zonas turísticas con población consolidada todo el año".

Castells ha recordado que el acceso a la vivienda es una de las prioridades políticas de MÉS per Menorca, pero ha apuntado que esta "debe crearse en los núcleos urbanos, donde todavía hay muchas viviendas vacías y quedan muchos solares por desarrollar". "Las zonas turísticas no pueden evolucionar hacia un uso residencial, con mayor consumo de territorio y sin los servicios básicos", ha insistido.