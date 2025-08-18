MÉS per Palma acusa a Cort de abandonar las obras de las salas de ensayo

PALMA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma ha acusado al Ayuntamiento de mantener durante dos años "totalmente paradas" las obras de las salas de ensayo, un proyecto del anterior gobierno destinado a dar respuesta a una demanda del sector musical de la ciudad.

En un comunicado, los ecosoberanistas han lamentado que la única actuación hecha por el gobierno municipal haya sido rescindir el contrato de obras con la empresa adjudicataria. "Desde mayo de 2023 no se ha hecho nada más", ha señalado la portavoz de MÉS en Cort, Neus Truyol.

El proyecto fue licitado a finales de 2019 y las obras empezaron a principios de 2020. A pesar de las dificultades derivadas de la pandemia, la guerra de Ucrania y la crisis de suministros, su ejecución avanzaba, han indicado.

Sin embargo, desde que el PP gobierna, el proyecto, para los ecosoberanistas, ha sido "abandonado completamente", lo que supone un problema grave para los músicos de Palma.

"Han dejado morir un proyecto clave para dar respuesta en la comunidad musical. Palma necesita salas públicas, no más excusas", ha añadido Truyol.

MÉS ha lamentado, por otra parte, que el caso de las salas de ensayo no es aislado, sino que se suma a otros abandonos, como el de Can Ribas. Para los ecosoberanistas, esto demuestra que el modelo cultural del PP es "vacío, propagandístico y desvinculado de la realidad del sector".

"Mientras se llenan la boca con la Capitalidad Europea de la Cultura, dejan abandonadas las iniciativas que realmente fomentan la creación cultural local y que apoyan a los creadores de la ciudad", ha concluido Truyol.