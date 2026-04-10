MÉS per Palma acusa a Vox de intentar "silenciar a la sociedad civil" tras sus críticas a las asociaciones vecinales

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PALMA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma ha acusado a Vox de intentar "silenciar a la sociedad civil" tras sus críticas a la Federación de Asociaciones de Vecinos de la ciudad por "politizar" la celebración del Diumenge de l'Àngel.

Los ecosoberanistas, en un comunicado, han considerado que detrás de la postura de los de Santiago Abascal hay una estrategia para "deslegitimar el tejido asociativo y limitar la participación ciudadana".

"Las asociaciones vecinales existen para ser críticas y exigentes. Quien las quiere callas está cuestionando la democracia. El Diumenge de l'Àngel es pueblo, es comunidad y también es reivindicación social. Y eso es lo que algunos quieren apagar", ha sostenido la portavoz de MÉS per Palma, Neus Truyol.

La regidora ha defendido que esta celebración, que se ha tenido que aplazar a Mayo debido al mal tiempo previsto para el domingo, "combina espacios de participación y reivindicación sin perder su carácter festivo y comunitario", como lo hacen "todas las tradiciones vivas".

"Una ciudad sin participación es una ciudad sin alma. Las asociaciones son defensoras de los derechos de los barrios, dinamizadoras culturales y motores de transformación social. Y claro, esto a Vox no le gusta", ha subrayado.

Los ecosoberanistas han reclamado al alcalde de Palma, Jaime Martínez (PP), que se posicione ante la "deriva autoritaria que quiere una ciudadanía pasiva y obediente" y decida "si está con los vecinos o con los censores".

Fue el jueves cuando Vox, en un comunicado, cargó contra la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma al considerar que han "politizado" y convertido en "una reivindicación vecinal" una fiesta popular que combina el sentido religioso del Ángel Custodio con la tradición del Pancartitat.

A su parecer, en los últimos años "se ha difuminado en el espacio temporal el verdadero significado de esta celebración, atentando a la esencia de las tradiciones mallorquinas y motivando este hecho año tras año con la subvención de 15.000 euros por parte del Ayuntamiento a la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma".