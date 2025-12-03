MÉS per Palma califica de "capricho monumental" la reforma de Gesa y pide destinar los recursos a "necesidades urgentes"

Archivo - Parque del edificio de GESA de Palma - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma ha tildado el proyecto de renovación del edificio de Gesa y su entorno de "capricho monumental" y ha pedido que esos recursos económicos se reorienten a las "necesidades realmente urgentes".

Así ha reaccionado la formación ecosoberanista al concurso de ideas presentado este miércoles por el alcalde de Palma, Jaime Martínez, para la transformación de este espacio de la fachada marítima de la ciudad, al que se podrían llegar a destinar más de 90 millones de euros.

En ese sentido, han alegado que Palma tiene "necesidades reales" como la "falta de vivienda", la "degradación de los barrios", la "saturación de los servicios sociales" o la "falta transporte público".

"El alcalde y el PP se obsesionan con edificios y proyectos que empeorarán la masificación turística mientras la gente espera soluciones", ha advertido la portavoz de MÉS per Palma, Neus Truyol, quien ha reclamado un "cambio inmediato" de prioridades.