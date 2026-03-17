MÉS per Palma critica al PP por "privatizar la función pública" con un contrato de 1,3 millones en Recursos Hídricos

Archivo - La portavoz de MÉS per Palma, Neus Truyol. - MÉS PER PALMA - Archivo

PALMA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma ha acusado al PP en el Ayuntamiento de "privatizar la función pública", al hacer un contrato de 1,3 millones de euros para redactar informes de la Dirección General de Recursos Hídricos del Govern.

Según han criticado los ecosoberanistas en un comunicado, la decisión supone una "mala gestión" de los recursos públicos, y debilita la administración y los servicios públicos.

De esta forma, desde MÉS defienden que la gestión de estos informes debería hacerla el personal público para garantizar la imparcialidad, la transparencia y la seguridad jurídica.

La formación ha asegurado que con esa inversión de 1,3 millones de euros se podrían haber contratado a 25 técnicos especializados, calculando los salarios por encima de la media del sector.

La portavoz de MÉS per Palma, Neus Truyol, ha asegurado que "con ese dinero se podría haber multiplicado por cuatro la plantilla", pero que en vez de eso, el PP "debilita el sector público y engorda empresas privadas con contratos millonarios".

Además, los ecosoberanistas han denunciado que el personal técnico vinculado a estos informes no llega ni a la media docena, lo que, según indican, es lo que provoca el retraso en la tramitación de los expedientes.

Según los cálculos de MÉS, con 25 nuevos técnicos en solo tres o cuatro meses se podría desatascar el trabajo acumulado y garantizar después "una gestión ágil y eficiente". "Es poner en manos privadas una función clave para el futuro, decidir si hay suficiente agua para hacer nuevos proyectos urbanísticos e inmobiliarios y determinar si las depuradoras pueden asumir más presión o si están llegando al límite", ha expresado Truyol.

Por último, MÉS ha exigido al PP que destine los recursos públicos a reforzar las plantillas técnicas de la administración y alerta de que, si se continúan externalizando funciones, "no solo será más caro, sino que pondrán en riesgo la calidad y la independencia de los servicios públicos".