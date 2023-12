MÉS per Palma insta a Martínez a "abandonar la deriva de retrocesos" en 2024 y "ofrecer un proyecto de ciudad digno"

Archivo - Los regidores de MÉS per Palma Kika Coll, Miquel Àngel Contreras y Neus Truyol. Recurso. Archivo.

PALMA, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma ha instado al alcalde, Jaime Martínez, a "abandonar la deriva de retrocesos" en este próximo año 2024 y "ofrecer un proyecto de ciudad digno para quienes la habitan".

En una nota de prensa, y teniendo en cuenta que en tres días empezará 2024, MÉS per Palma ha pedido al alcalde, Jaime Martínez, que "aproveche" el nuevo año "para dar las 12 buenas noticias que quieren oír los vecinos de Palma".

Pues, ha continuado, "un nuevo año es un tiempo lleno de buenos propósitos, una buena ocasión para abandonar la deriva de retrocesos y de pactos con la extrema derecha en la que ha entrado el PP, y para ofrecer a Palma un proyecto de ciudad digno para quienes la habitan".

Desde MÉS per Palma han dado de este modo al alcalde Martínez "la oportunidad de cambiar sus políticas por otras que mejoren la vida de la gente" por lo que, según han considerado, son "las 12 noticias que

esperan los vecinos de Palma". "Estamos casi seguros que no las llevará a cabo, pero ojalá nos sorprenda", han subrayado.

En detalle, una de las noticias que MÉS per Palma no confía que dé Martínez es la de que "el PP presenta el proyecto del nuevo carril bici de las Avenidas". Y es que, según ha criticado, "el PP está impulsando retrocesos continuos en transporte sostenible". "La contaminación y la emergencia climática parecen no ser una preocupación para Martínez, a pesar de que la ciudadanía pide más alternativas al coche privado", ha lamentado, incidiendo en que "los vecinos de Palma merecen más rutas seguras para ir en bicicleta".

"El Ayuntamiento de Palma mantiene el homenaje a Emili Darder el 24 de febrero e inicia la demolición de Sa Feixina" es otra de las informaciones que no confían que comunique Cort. Desde MÉS per Palma han asegurado "saber que tener cuidado de la Memoria Democrática es imprescindible para curar las heridas" pero han criticado que "PP y Vox han eliminado cualquier partida destinada a este tema". "No demoler Sa Feixina es una falta de respeto hacia la democracia", han considerado.

Esta formación ha apuntado además que los vecinos de Palma esperan que el Ayuntamiento anuncie que "comienzan las obras de la calle Cotlliure" pese a que "el PP ha renunciado a los Fondos Europeos para esta intervención"; "Se carga así un proyecto que suponía una mejora para el barrio descartando todas las propuestas realizadas por los vecinos". "Colliure y sus habitantes se merecen la realización de un proyecto que mejoraba la calidad de vida de la gente", ha incidido.

MÉS per Palma espera asimismo que "el PP se retracta y finalmente Cort sí que organizará los Premios Rosa Bueno", "después de que el alcalde Martínez haya anulado estos reconocimientos, recuperados hace ocho años". Unos galardones que "fueron creados en memoria de la dirigente vecinal de Palma para reconocer la labor de las entidades ciudadanas". "¿Dejarán pasar la oportunidad de seguir celebrando los premios de la mano de la Federación de vecinos?", se ha preguntado.

Este partido desconfía por otro lado que el Ayuntamiento de Palma anuncie en 2024 que "exigirá una regulación que reduzca drásticamente el número de cruceros" aunque "la situación que se vive cada verano en Palma es insostenible". "El PP tiene en sus manos devolver la calidad de vida a los vecinos de Palma y dejar de sobreexponer la ciudad a los turistas", ha manifestado, añadiendo que "los cruceros son la forma de hacer turismo más contaminante que existe, y no supone ninguna mejora en la situación económica de la ciudad".

Al igual que sospecha que no ocurrirá que el alcalde "cuelga la bandera LGTBI" en 2024 "en la balconada de Cort en colaboración con las entidades" atendiendo que "en los últimos meses se ha visto como ha alejado Cort de todos los colectivos que antes sentían que recibían un apoyo por parte de la institución, eliminando cualquier partida, acto o iniciativa de apoyo al colectivo Lgtbi". "El Ayuntamiento tiene que reivindicar como suya la lucha por los derechos LGTBI", según MÉS per Palma, que se ha cuestionado si este 2024 Cort recuperará los vínculos y los actos de apoyo al colectivo".

MÉS per Palma ha instado también al alcalde a aprovechar la oportunidad del nuevo año para en los próximos meses anunciar que va a "hacer un plan de choque contra la sequía" y, además, que "limita el consumo de agua a los establecimientos turísticos". Pues, "Mallorca está viviendo en una situación de alerta por falta de lluvias durante los últimos meses, lo que hace que prever una situación de emergencia el verano de 2024". Ante este escenario, "¿Aplicará Martínez restricciones a los establecimientos turísticos? ¿O solo las partirán los residentes?", se ha preguntado.

Este partido ha planteado que otra de las noticias que los vecinos de Palma esperan recibir el próximo año es que "Jaime Martínez y Óscar Fidalgo comunican que se acogerán a la ley estatal y limitarán los precios de los alquileres de las viviendas", atendiendo a que la norma "contempla la limitación de los precios de los alquileres para que todo el mundo pueda acceder a una vivienda asequible". "¿El PP nos dará esta buena noticia?" se ha cuestionado.

MÉS per Palma desconfía de que esto ocurra, así como se muestra escéptico ante otra noticia que esperan los vecinos en 2024, que "Martínez anuncia la creación de nuevas plazas de educación 0-3, con la apertura el curso que viene de la nueva escoleta de Pere Garau".

Al respecto, ha comentado que "Palma necesita de manera urgente la creación de nuevas plazas de educación 0-3 para dar salida a la demanda de las familias de Ciudad". Sin embargo, ha lamentado, "Martínez ha recortado drásticamente el presupuesto del Patronato Municipal de Escoletes" y "tampoco ha previsto en los presupuestos recursos para la apertura de la nueva escoleta de Pere Garau, a pesar de que el PP ha aprobado una moción de MÉS comprometiéndose a llevarla a cabo". "¿Cumplirá su palabra?", se ha preguntado. "Pere Garau es un barrio que necesita que crecer en servicios para ofrecer a sus vecinos las oportunidades y derechos que merecen", ha incidido.

La formación ha instado asimismo al alcalde a que dé otra noticia, que "el Ayuntamiento inicia una campaña de fomento del catalán con cursos de formación para recién llegados" tras que "Martínez ha eliminado cualquier inversión para el fomento del catalán". "Creemos que está a tiempo de rectificar y de llevar a cabo proyectos tan necesarios como este para garantizar el derecho de los no catalanohablantes a aprender la lengua propia de Palma", ha reseñado.

MÉS per Palma ha reclamado igualmente el anuncio de que, en el próximo año 2024, "Jaime Martínez y Lourdes Roca presentan los presupuestos de la concejalía de Igualdad y Bienestar Social, donde duplican la inversión en prevención de la violencia de género", tras "haber eliminado del organigrama municipal términos como 'violencia machista' y de abandonar inversiones necesarias de apoyo a las víctimas y de erradicación de las violencias contra las mujeres". "Pensamos que Martínez y Roca nos sorprenderán redirigiendo sus políticas", han manifestado desde este partido político.

Finalmente, la formación ha reconocido que espera terminar 2024 con el anuncio de que "Palma Activa vuelve a poner en marcha los vales de descuento para las compras de Navidad". "Los vales de Palma Activa fueron una de las campañas de promoción de la economía local mejor valoradas de los últimos años", ha recordado, señalando que "favorecía el pequeño comercio y a los vecinos de Palma, ahorrándoles una buena parte de sus gastos". "¿El PP pondrá fin a su política de marginación del comercio local?", ha terminado cuestionándose.