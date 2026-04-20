MÉS per Palma lleva a Cort ante el Consejo de Transparencia por "esconder información sobre negocios urbanísticos"

La portavoz de MÉS per Palma, Neus Truyol. - MÉS PER PALMA

PALMA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma ha presentado una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno del Estado para denunciar el "bloqueo sistemático de información" por parte del equipo de gobierno municipal de Cort, especialmente por lo que respecta a los negocios urbanísticos.

Desde julio de 2023 los ecosoberanistas han registrado 46 solicitudes de acceso a información municipal que no han sido contestadas dentro de los plazos legales.

Se trata, ha lamentado la formación en un comunicado, de una "vulneración flagrante" de los derechos de la oposición y de las obligaciones de transparencia "que pone en evidencia una manera de gobernar basada en la opacidad y en el menosprecia democrático".

"Estamos delante de un gobierno que no solo incumple la ley, sino que lo hace de manera reiterada para evitar dar explicaciones. Y si el PP esconde información es porque detrás hay unos intereses privados que no quiere que la ciudadanía conozca", ha aventurado la portavoz de los ecosoberanistas, Neus Truyol.

MÉS ha criticado que la negativa del equipo de gobierno a facilitar información --les han acusado de "esconderla"-- es principalmente sobre los proyectos residenciales estratégicos, que se desarrollan en zonas como Son Cladera, Son Roca, Son Rapinya, s'Indioteria, es Rafal, Son Güells o La Soledat.

"Se niegan a dar acceso a la información de los proyectos urbanísticos más importantes y polémicos de esta legislatura. No es ninguna casualidad, es porque estamos ante el mayor pelotazo urbanístico de la historia de Palma", ha insistido.

Según los cálculos del partido, solo en suelos urbanizables estos proyectos podrían llegar a generar hasta 880 millones de euros de beneficios extraordinarios para los promotores y propietarios.

"El PP está regalando centenares de millones de euros a los grandes intereses inmobiliarios mientras condena a los barrios a más saturación, menos servicios y menos calidad de vida", ha subrayado Truyol.

La ecosoberanista ha animado al alcalde de Palma, Jaime Martínez, a explicar estos proyectos urbanísticos "si cree que son buenos" y ha considerado que no lo hace "porque sabe que son indefendibles".

"El silencio del PP es una confesión. Es la prueba de que actúa al servicio de la especulación y contra el interés general. No permitiremos que Palma se convierta en un tablero de Monopoly donde unos pocos hacen negocio mientras la mayoría de la ciudadanía es expulsada", ha zanjado.