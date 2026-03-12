MÉS per Palma pide la restitución de la autorización previa de Recursos Hídricos

Archivo - La portavoz de MÉS per Palma, Neus Truyol, en rueda de prensa. - MÉS PER PALMA - Archivo

PALMA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma defenderá una moción en el pleno del Ayuntamiento de la capital balear en contra de la eliminación de la autorización previa de Recursos Hídricos para agilizar la construcción en zonas inundables.

Así lo ha anunciado este jueves la portavoz de los ecosoberanistas en Cort, Neus Truyol, quien ha asegurado que esta medida impide controlar los recursos de agua potable de la isla y "pone en peligro a las personas" al permitir construir en zonas inundables.

La portavoz ha reprochado al alcalde de Palma, Jaime Martínez, que sean las promotoras las que realicen este trámite mediante una declaración responsable, pues, según ha señalado, es imposible que cuenten con los datos adecuados, ni que tengan una visión global de la distribución de los recursos en todo el territorio.

"Cuando lleguen las catástrofes, no serán los promotores quienes tengan que dar explicaciones, sino el alcalde de Palma, que tendrá que responder por los desastres que puedan venir a consecuencia de estas construcciones en zonas inundables", ha reiterado.