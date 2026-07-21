MÉS per Palma plantea que la gratuidad de la EMT sea permanente con un acuerdo entre Cort, Govern y Gobierno central

Archivo - Autobús de la EMT. - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma ha presentado tres enmiendas a la nueva ordenanza tarifaria de la EMT, entre las que figura una propuesta para que los autobuses sigan siendo gratuitos a través de un acuerdo entre el Ayuntamiento de Palma, el Govern, el Estado y el Consorci de Transports de Mallorca.

La formación ha señalado que este proyecto de norma de la corporación local condiciona la gratuidad del transporte público al "mantenimiento de subvenciones temporales", además de aplicar una tarifa urbana de referencia de tres euros y, por lo tanto, han considerado que se renuncia a "proteger las personas que dependen diariamente del transporte público", según ha explicado MÉS per Palma en un comunicado.

"Lo que hace el PP es esperar a que acabe la gratuidad para, al día siguiente, disparar el precio del transporte público. Es un auténtico despropósito y un ataque a la movilidad de los palmesanos", han remarcado.

Por eso, ha reprochado que, en lugar de aprovechar estos años para "consolidar un derecho", la nueva ordenanza haga que la ciudadanía "pague más".

El regidor de MÉS per Palma Miquel Àngel Contreras ha defendido que los ecosoberanistas defienden "justo el contrario", que sería "blindar la gratuidad, mantener un transporte público asequible y garantizar que nadie deje de coger el bus porque no se lo pueda permitir".

Respecto a la gratuidad, han surgerido que los viajes con la Tarjeta Única y con el resto de títulos personales sean gratis aunque se acaben las subvenciones extraordinarias. Para garantizarlo, MÉS reclama un acuerdo "estable" entre todas las administraciones para que "compartan la financiación de esta medida y aseguren su continuidad".

"No se puede jugar con la tranquilidad de miles de personas. Las personas que cogen el bus cada día tienen que saber que lo podrán hacer sin estar pendiente de estas subvenciones", ha remarcado.

PALMA, ENTRE LAS CIUDADES CON EL TRANSPORTE "MÁS CARO"

Además, MÉS per Palma ha rechazado la pretensión del gobierno municipal de fijar una tarifa de tres euros para los trayectos urbanos dentro de Palma, un precio que "situaría la ciudad entre las que tienen el transporte público más caro de todo el Estado".

La formación ha considerado que esta decisión "perjudicaría especialmente" a las personas que utilizan cada día el autobús para ir a trabajar, estudiar, ir al centro de salud o hacer gestiones cotidianas.

Para evitarlo, han propuesto reducir la tarifa de referencia a dos euros. Esto permitiría que el primer viaje con Tarjeta Única costara 0,80 euros para el perfil general, 0,45 euros para los jóvenes y 0,30 euros para los pensionistas y otros colectivos.

"Es incomprensible que, mientras muchas ciudades hacen que el transporte público sea más atractivo y asequible, el PP pretenda que en Palma cueste hasta tres euros. Esta no es una política de movilidad sostenible. Esto desincentiva el uso del bus y castiga el bolsillo de la ciudadanía", ha advertido Contreras.

Por último, para proteger las personas usuarias habituales, la formación plantea un tope máximo de gasto mensual para desplazarse en bus. La formación propone un límite de 15 euros mensuales para el perfil general, de 10 euros para el perfil joven y las familias numerosas, y de cinco euros para pensionistas y otros colectivos. Una vez alcanzado este importe, el resto de viajes urbanos serían gratuitos.

"Quién va cada día a trabajar, estudiar o al centro de salud necesita estabilidad. El transporte público tiene que dar seguridad a las familias, no más incertidumbres ni más gastos", ha concluido.

La formación ha defendido que hay una "gran diferencia" entre los modelos de transporte público del PP y de MÉS, ya que, a su modo de ver, mientras los primeros "ponen en riesgo la gratuidad y encarecen el precio", los segundos apuestan por "consolidar el derecho a la movilidad con un transporte público gratuito, asequible y accesible para todo el mundo".