MÉS per Palma propone una moratoria de megaparques fotovoltaicos en suelo rústico

Archivo - La portavoz de MÉS per Palma, Neus Truyol.

Archivo - La portavoz de MÉS per Palma, Neus Truyol. - MÉS PER PALMA - Archivo

PALMA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma ha propuesto una moratoria de megaparques fotovoltaicos en suelo rústico con el objetivo de preservar el territorio y garantizar una energía responsable.

La formación ecosoberanista ha señalado que a día de hoy unas 1.700 hectáreas de suelo rústico están amenazadas por la proliferación de megaparques fotovoltaicos, con una superficie equivalente a 2.380 campos de fútbol, que podría comprometer la producción de alimentos locales, poniendo en riesgo el futuro del sector agrario y el bienestar de las familias de Mallorca.

Según MÉS, no existe ninguna planificación pública de espacios para ubicar nuevos parques y son los promotores privados los que deciden ante "la pasividad de los poderes públicos".

"Las administraciones no pueden someterse a los intereses del negocio energético", ha afirmado la portavoz de MÉS per Palma, Neus Truyol.

En este sentido, los ecosoberanistas llevarán una iniciativa al próximo pleno municipal reclamando la aprobación de esta moratoria e instando a la suspensión de la tramitación de proyectos en suelo rústico hasta disponer de una "planificación coherente".

La propuesta reclama igualmente al Consell de Mallorca y al Govern que asuman sus responsabilidades a la hora de garantizar una transición energética que no sacrifique el suelo agrícola ni el bienestar de las familias. "La transición energética tiene que ser justa y sostenible. No podemos solucionar un problema creando otros e igual de graves", ha concluido Truyol.

Desde MÉS per Palma han insistido en que no se trata de elegir entre agricultura o energías renovables, ya que ambas realidades se necesitan, pero con una correcta planificación. Los ecosoberanistas han reclamado una planificación pública equilibrada que "no lo deje todo en manos de los inversores".

En estos momentos se están tramitando 66 proyectos más, que supondrían 902 hectáreas más de ocupación de territorio.